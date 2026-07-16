Kho vũ khí suy giảm, Mỹ công bố gói đầu tư quốc phòng gần 10 tỷ USD

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố gói đầu tư mới gần 10 tỷ USD vào ngành công nghiệp quốc phòng tại bang Pennsylvania, nhằm tăng cường năng lực sản xuất vũ khí và công nghệ quân sự, trong bối cảnh kho dự trữ nhiều loại khí tài chiến lược của Mỹ bị suy giảm sau các chiến dịch quân sự gần đây.

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Quốc phòng và Đổi mới Pennsylvania, ngày 15 tháng 7 năm 2026. Ảnh: AP.

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh về quốc phòng tổ chức ở Trường Cao đẳng Chiến tranh Lục quân Mỹ (bang Pennsylvania), ngày 15/7, ông Trump cho biết các khoản đầu tư sẽ tập trung vào đóng tàu chiến, chế tạo tàu ngầm, sản xuất vũ khí, phương tiện quân sự và phát triển các công nghệ phục vụ chiến trường. Theo ông, chương trình này không chỉ tạo thêm hàng nghìn việc làm cho bang Pennsylvania mà còn góp phần củng cố nền tảng công nghiệp quốc phòng và duy trì ưu thế quân sự của Mỹ.

Trong số các dự án đáng chú ý, Chính quyền Mỹ sẽ đầu tư tối đa 1,5 tỷ USD để đóng hai tàu đa nhiệm phục vụ an ninh quốc gia tại xưởng đóng tàu Philadelphia. Công ty Day & Zimmerman sẽ đầu tư khoảng 2,3 tỷ USD để mở rộng hoạt động bảo trì, vận hành và hỗ trợ hậu cần cho một kho quân nhu của Lục quân Mỹ, trong khi tập đoàn General Dynamics dự kiến rót 2,5 tỷ USD để tăng năng lực sản xuất tàu ngầm cho Hải quân Mỹ.

Ông Trump cho rằng các doanh nghiệp quốc phòng Mỹ đang sản xuất những khí tài có chất lượng hàng đầu thế giới, song nhấn mạnh điều cần thiết hiện nay là đẩy nhanh tốc độ sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của quân đội.

Sự kiện do Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa David McCormick tổ chức, với sự tham dự của nhiều quan chức cấp cao trong chính phủ Mỹ cùng lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn trong các lĩnh vực quốc phòng, tài chính, công nghệ và năng lượng như JPMorgan Chase, Blackstone, Lockheed Martin, General Dynamics, Boeing, SpaceX và Palantir. Bên lề hội nghị, hàng loạt doanh nghiệp cũng đã công bố các kế hoạch mở rộng đầu tư.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh năng lực sản xuất quốc phòng của Mỹ đang chịu sức ép lớn. Một phân tích công bố hồi tháng 5 cho thấy các nhà thầu quốc phòng Mỹ sẽ cần ít nhất ba năm để khôi phục lượng dự trữ tên lửa hành trình Tomahawk, cũng như các tên lửa đánh chặn Patriot và THAAD sau khi số vũ khí này được sử dụng với cường độ cao trong các chiến dịch quân sự, trong đó có các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Hệ thống tên lửa Patriot đóng vai trò then chốt trong phòng không và phòng thủ tên lửa cho quân đội Mỹ. Ảnh: Fox news.

Để giải quyết tình trạng thiếu hụt vũ khí và mở rộng năng lực sản xuất, Tổng thống Trump đã đề xuất ngân sách quốc phòng lên tới 1.500 tỷ USD cho năm tài khóa 2027. Tuy nhiên, đề xuất này hiện vẫn chưa được Quốc hội Mỹ thông qua. Ngay cả khi được phê duyệt, các chuyên gia cho rằng ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ sẽ cần thêm nhiều năm để mở rộng chuỗi cung ứng và nâng công suất sản xuất các hệ thống vũ khí hiện đại.

Giới doanh nghiệp quốc phòng cũng nhận định việc tăng tốc chuỗi cung ứng là yêu cầu cấp thiết nhằm rút ngắn thời gian đưa các công nghệ mới vào sản xuất hàng loạt, qua đó đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của quân đội Mỹ trong bối cảnh môi trường an ninh quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp.

Thúy Hà

Nguồn: Baynews