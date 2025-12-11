Mỹ xác nhận thu giữ tàu chở dầu bị trừng phạt ngoài khơi bờ biển Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ đã thu giữ một tàu chở dầu lớn, rất lớn bị trừng phạt ngoài khơi bờ biển Venezuela - động thái làm căng thẳng giữa Washington và Caracas leo thang mạnh mẽ và khiến giá dầu tăng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp bàn tròn tại Nhà Trắng, ngày 8 tháng 12 năm 2025. Ảnh: AP.

Ông Trump nói: “Chúng tôi vừa thu giữ một tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela, một tàu lớn, rất lớn, thực ra là lớn nhất từ trước tới nay, và còn nhiều điều khác đang diễn ra”. Khi được hỏi điều gì sẽ xảy ra với số dầu trên tàu, ông Trump nói: “Chúng tôi giữ lại, tôi nghĩ vậy”.

Tổng thống Mỹ nhiều lần nêu khả năng can thiệp quân sự vào Venezuela. Đây là hành động đầu tiên nhằm vào một tàu chở dầu kể từ khi ông ra lệnh tăng cường quân sự quy mô lớn tại khu vực. Mỹ cũng đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những tàu bị nghi vận chuyển ma túy, làm dấy lên lo ngại trong giới lập pháp và chuyên gia pháp lý.

Một tàu chở dầu neo đậu ngoài bến tàu của nhà máy lọc dầu El Palito gần Puerto Cabello, Venezuela, vào tháng 9 năm 2020. Ảnh tư liệu: AP.

Trước đó, Tổng chưởng lý Mỹ Pam Bondi đăng trên mạng X rằng FBI, Bộ An ninh Nội địa, Lực lượng Tuần duyên cùng sự hỗ trợ của quân đội Mỹ đã thực thi lệnh thu giữ một tàu chở dầu thô được sử dụng để vận chuyển dầu bị trừng phạt từ Venezuela và Iran. Các quan chức Mỹ không nêu tên con tàu. Công ty quản lý rủi ro hàng hải của Anh Vanguard cho biết tàu Skipper được cho là đã bị thu giữ ngoài khơi Venezuela vào sáng ngày 10/12. Mỹ đã áp lệnh trừng phạt đối với tàu này vì cáo buộc tham gia vận chuyển dầu Iran khi nó còn mang tên Adisa.

Theo thông tin vệ tinh được phân tích bởi TankerTrackers.com và dữ liệu vận chuyển nội bộ từ công ty dầu khí nhà nước Venezuela PDVSA, tàu Skipper đã rời cảng dầu chính Jose của Venezuela vào khoảng ngày 4 đến 5 tháng 12 sau khi bốc dỡ khoảng 1,1 triệu thùng dầu thô nặng Merey của Venezuela.

Giá dầu thế giới tăng sau thông tin Mỹ thu giữ tàu. Cụ thể dầu Brent tăng 27 cent, tương đương 0,4%, lên 62,21 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ tăng 21 cent, cũng 0,4%, lên 58,46 USD/thùng.

Trong khi đó, Phát biểu tại một cuộc tuần hành ở thủ đô Caracas, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro ngày 10/12 yêu cầu Mỹ chấm dứt các hành vi can thiệp vào Venezuela cũng như khu vực Mỹ Latinh. Ông Maduro cáo buộc việc Mỹ tăng cường quân sự nhằm lật đổ chính quyền của ông và giành quyền kiểm soát trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của quốc gia OPEC này.

Gần đây, Mỹ lấy lý do “chống ma túy” để triển khai nhiều tàu chiến tại vùng biển Caribe gần Venezuela nhằm gia tăng sức ép. Từ đầu tháng 9 đến nay, quân đội Mỹ đã đánh chìm hơn 20 tàu mà Washington cho là “tàu buôn ma túy” tại Caribe và Đông Thái Bình Dương, khiến hơn 80 người thiệt mạng. Các chuyên gia cho rằng các cuộc tấn công có thể là bất hợp pháp, vì gần như không có bằng chứng công khai nào cho thấy các tàu này chở ma túy, hoặc rằng việc đánh chìm chúng là cần thiết thay vì chặn lại, thu giữ hàng hóa và thẩm vấn những người trên tàu. Lo ngại gia tăng trong tháng này sau thông tin vị chỉ huy phụ trách chiến dịch đã ra lệnh tấn công lần thứ hai khiến hai người sống sót thiệt mạng.

Một cuộc khảo sát do Reuters/Ipsos công bố ngày 10/12 cho thấy phần lớn người dân Mỹ phản đối chiến dịch tấn công gây chết người của quân đội Mỹ nhằm vào các tàu thuyền ở Caribe, trong đó có khoảng một phần năm số đảng viên Cộng hòa ủng hộ ông Trump. Tuy nhiên trong tài liệu chiến lược an ninh toàn diện được công bố tuần trước, ông Trump cho biết trọng tâm chính sách đối ngoại của chính quyền ông sẽ là tái khẳng định vị thế của Mỹ tại Tây bán cầu.

Thanh Vân

Nguồn: Reuters, Tân Hoa Xã.