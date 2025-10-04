Mỹ lần thứ 4 tập kích tàu nghi chở ma tuý ngoài khơi Venezuela

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 3/10 cho biết lực lượng Mỹ đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào một tàu bị nghi buôn lậu ma túy ở vùng biển quốc tế ngoài khơi Venezuela, khiến 4 người thiệt mạng.

Đây đã là vụ tấn công thứ tư chỉ trong vài tuần qua. Các cuộc tấn công liên tiếp của Mỹ tại vùng biển Caribe đang làm gia tăng nguy cơ đối đầu quân sự, đồng thời đặt ra những câu hỏi pháp lý về việc sử dụng sức mạnh quân sự trong các chiến dịch chống ma túy.

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cho biết quân đội Mỹ đã tấn công tàu thứ tư nghi buôn lậu ma tuý ở vùng biển quốc tế ngoài khơi Venezuela. Ảnh: U.S. Navy

Bộ trưởng Hegseth cho biết vụ tấn công được thực hiện trên vùng biển quốc tế và tất cả những người thiệt mạng đều là nam giới. Ông cho biết: "Con tàu đang vận chuyển “một lượng lớn ma túy - hướng đến Mỹ để đầu độc người dân của chúng tôi”.

Trong một bài đăng trên X, ông Hegseth viết :“Những cuộc tấn công này sẽ tiếp tục cho đến khi các cuộc tấn công vào người dân Mỹ kết thúc!”.

Tuy nhiên, ông Hegseth không cung cấp bằng chứng hay thông tin tình báo “chắc chắn” rằng đã xác nhận con tàu đang chở ma túy và những người trên tàu là “những kẻ khủng bố ma túy”. Ông không tiết lộ số lượng hoặc loại ma túy được cho là có trên tàu.

Trong đoạn video dài gần 40 giây do ông Hegseth chia sẻ, có thể thấy một con tàu di chuyển trên mặt nước trước khi một loạt đạn pháo rơi xuống tàu và vùng nước xung quanh, khiến tàu phát nổ.

Ông Donald Trump đã đăng một video lên mạng xã hội về vụ tấn công tàu nghi chở ma tuý ở vùng biển quốc tế ngoài khơi Venezuela ngày 3/10.

Vụ tấn công mới nhất diễn ra sau 3 cuộc không kích tương tự của Mỹ vào tháng trước, lần đầu tiên diễn ra vào ngày 2/9. Mười một người đã thiệt mạng trong vụ tấn công đầu tiên này. Cuộc tấn công thứ hai và thứ ba, lần lượt vào ngày 15/9 và 19/9, khiến 3 người thiệt mạng.

Trong mỗi trường hợp, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đều lập luận rằng những người trên thuyền là những kẻ buôn bán ma túy đang trên đường đến Mỹ, mặc dù không có bằng chứng nào được đưa ra cho những khẳng định đó và các nghi phạm vẫn chưa được xác định.

Chính phủ Venezuela cáo buộc rằng các cuộc tấn công này là “hành vi phi pháp xâm lược” và “mối đe dọa đối với chủ quyền quốc gia.”

Tổng thống Nicolás Maduro cho biết Venezuela sẵn sàng ban bố tình trạng khẩn cấp về an ninh do các hành động của Mỹ.

Một số quốc gia lên tiếng chỉ trích Mỹ vì khả năng vi phạm nhân quyền và luật quốc tế khi thực hiện các vụ tấn công không minh bạch. Tổng thống Colombia Gustavo Petro chỉ trích gay gắt cuộc tấn công này, nói rằng những người trên tàu là “thanh niên nghèo vùng Caribê” chứ không phải ông trùm ma túy.

Nguồn Reuter, CBS news

Nhật Lệ