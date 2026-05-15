Mỹ: Viện trợ nhân đạo phải “phù hợp với lợi ích đối ngoại và lợi ích quốc gia”

Mỹ đã cam kết cung cấp thêm 1,8 tỷ USD viện trợ nhân đạo thông qua Liên Hợp Quốc, đồng thời khẳng định nguồn hỗ trợ này sẽ được triển khai phù hợp với các lợi ích đối ngoại của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Mỹ cam kết cung cấp thêm 1,8 tỷ USD viện trợ nhân đạo thông qua Liên Hợp Quốc. Ảnh: The Jerusalem Post

Khoản hỗ trợ mới được công bố bổ sung cho gói 2 tỷ USD mà Washington cam kết hồi tháng 12 năm ngoái theo một cơ chế mới nhằm nâng cao hiệu quả phân bổ viện trợ, tăng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong bối cảnh Mỹ cùng nhiều nước phát triển cắt giảm chi tiêu hỗ trợ quốc tế.

Ông Jeremy Lewin, quan chức phụ trách viện trợ nước ngoài, nhân đạo và tự do tôn giáo thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, cho biết khoảng 92% nguồn hỗ trợ của Mỹ thông qua cơ chế này được phân bổ cho các quốc gia được Liên Hợp Quốc xác định là có nhu cầu nhân đạo cấp thiết nhất.

Theo ông Lewin, viện trợ của Mỹ sẽ tập trung vào những khu vực “phù hợp với lợi ích đối ngoại và lợi ích quốc gia của Mỹ”. Danh sách các nước nhận hỗ trợ đã được mở rộng, bao gồm Venezuela và Liban, song không bao gồm một số quốc gia mà Washington cho rằng không phù hợp với các ưu tiên chính sách hiện nay.

Quan chức Mỹ nhấn mạnh việc tập trung viện trợ vào các khu vực có lợi ích chung giữa Washington và Liên Hợp Quốc không ảnh hưởng tới các nguyên tắc nhân đạo quốc tế, đồng thời khẳng định Mỹ có quyền quyết định nơi triển khai nguồn lực của mình.

Người dân mang theo các bao tải và thùng đựng thực phẩm, hàng viện trợ nhân đạo được dỡ xuống từ đoàn xe của Chương trình Lương thực Thế giới (WFP). Ảnh: AP

Phát biểu cùng ông Lewin, người đứng đầu Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc (OCHA)- ông Tom Fletcher cho biết, Liên Hợp Quốc vẫn duy trì các nguyên tắc trung lập và khách quan trong hoạt động nhân đạo, đồng thời đang cải tổ hệ thống hỗ trợ để thích ứng với bối cảnh nguồn tài trợ toàn cầu suy giảm trong khi khoảng 300 triệu người trên thế giới cần được hỗ trợ.

Theo OCHA, cơ quan này đã huy động được 7,38 tỷ USD từ 65 quốc gia thành viên cho mục tiêu 23 tỷ USD viện trợ nhân đạo trong năm nay.

Cùng ngày, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz cho hay Washington hiện còn nợ khoảng 4 tỷ USD đóng góp cho Liên Hợp Quốc, bao gồm ngân sách thường xuyên và các khoản liên quan đến hoạt động gìn giữ hòa bình. Ông cho biết Mỹ đã thanh toán 159 triệu USD hồi tháng 1 và sẽ tiếp tục có thêm các khoản đóng góp trong thời gian tới.

Lê Hà.

Nguồn: Reuters