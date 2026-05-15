Iran cáo buộc UAE hỗ trợ các hoạt động quân sự của Mỹ và Israel

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi mới đây đã lên tiếng chỉ trích Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), cáo buộc Abu Dhabi có vai trò hỗ trợ các hoạt động quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran trong thời gian xung đột leo thang vừa qua.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: Roya News.

Phát biểu bên lề cuộc họp BRICS tại New Delhi (Ấn Độ), ông Araghchi cho rằng UAE đã cho phép sử dụng một số cơ sở hạ tầng, không phận và điều kiện hậu cần phục vụ các chiến dịch quân sự chống Iran.

Theo truyền thông Iran, Ngoại trưởng Araghchi đồng thời kêu gọi Abu Dhabi điều chỉnh chính sách đối với Tehran, nhấn mạnh các đòn đáp trả của Iran chỉ nhằm vào những cơ sở quân sự của Mỹ trong khu vực và được Tehran xem là hành động tự vệ.

Nhà ngoại giao Iran cũng đề cập chuyến thăm gần đây của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tới UAE, cho rằng động thái này phản ánh mức độ hợp tác ngày càng sâu giữa Abu Dhabi và Tel Aviv trong bối cảnh khu vực bất ổn.

Trước đó, Văn phòng Thủ tướng Israel xác nhận ông Netanyahu đã gặp Tổng thống UAE Sheikh Mohammed Bin Zayed trong thời gian xung đột kéo dài gần 40 ngày giữa Iran với Mỹ và Israel. Israel mô tả chuyến thăm là bước tiến quan trọng trong quan hệ song phương.

Trong phản ứng đưa ra sau đó, UAE bác bỏ các cáo buộc từ Tehran, khẳng định quan hệ với Israel được triển khai công khai theo khuôn khổ Hiệp định Abraham và không liên quan tới các hoạt động quân sự nhằm vào Iran.

Thủ tướng Israel Netanyahu từng gặp Tổng thống UAE Sheikh Mohammed Bin Zayed giữa căng thẳng Iran-Israel leo thang. Ảnh: Zamon.

Căng thẳng giữa Iran và UAE gia tăng trong thời gian gần đây khi Abu Dhabi trở thành một trong những địa bàn chịu tác động từ các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái liên quan xung đột khu vực.

Dù lệnh ngừng bắn do Pakistan làm trung gian giữa Washington và Tehran có hiệu lực từ ngày 8/4, nhiều diễn biến an ninh tại Trung Đông vẫn cho thấy tình hình khu vực tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ bất ổn.

Thanh Giang

Nguồn: TRT, Rudaw.