Iraq phê chuẩn chính phủ mới, chấm dứt bế tắc chính trị kéo dài

Quốc hội Iraq đã phê chuẩn chính phủ mới của Thủ tướng Ali al-Zaidi, song nội các vẫn chưa hoàn thiện do các đảng phái chưa đạt được đồng thuận đối với một số vị trí chủ chốt, trong đó có Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng.

Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi. Ảnh: AP

Theo Hãng thông tấn Iraq (INA), Thủ tướng Ali al-Zaidi cùng các bộ trưởng được quốc hội thông qua đã tuyên thệ nhậm chức và chính thức đảm nhiệm cương vị mới. Văn phòng Thủ tướng Iraq cho biết Hội đồng Đại biểu đã bỏ phiếu tín nhiệm đối với chính phủ và chương trình hành động do ông al-Zaidi trình bày.

Theo quy định tại Iraq, một chính phủ được thông qua khi quốc hội phê chuẩn quá bán số bộ trong nội các. Chính phủ mới dự kiến gồm 23 bộ trưởng, tuy nhiên hiện mới có 14 bộ trưởng được phê chuẩn trong phiên họp ngày 14/5.

Các nghị sĩ Iraq cho biết ông Basim Mohammed được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Dầu mỏ, trong khi ông Fuad Hussein tiếp tục giữ cương vị Bộ trưởng Ngoại giao trong chính phủ mới.

Chương trình điều hành của chính phủ đã được Thủ tướng al-Zaidi trình bày trước quốc hội trong phiên họp kín, song hiện chưa được công bố rộng rãi. Ông Ali al-Zaidi, 40 tuổi, là Thủ tướng trẻ nhất của Iraq từ trước tới nay. Ông được Tổng thống Iraq Nizar Amedi chỉ định làm Thủ tướng hôm 27/4 và được giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới.

Chính phủ mới do ông Ali Al-Zaidi đứng đầu được cho là sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức. Ảnh: Reuters.

Tân Thủ tướng Iraq được cho là sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm xử lý vấn đề các lực lượng vũ trang thân Iran, chống tham nhũng và duy trì cân bằng quan hệ giữa Mỹ và Iran. Việc lựa chọn ông al-Zaidi đã giúp chấm dứt nhiều tháng bế tắc chính trị tại Iraq. Trước đó, cựu Thủ tướng Nouri al-Maliki từng nổi lên là ứng cử viên hàng đầu của liên minh cầm quyền, song vấp phải phản ứng từ phía Mỹ.

Khác với nhiều người tiền nhiệm, ông al-Zaidi chưa từng giữ chức vụ chính trị hay điều hành trong bộ máy nhà nước. Ông xuất thân từ lĩnh vực học thuật và kinh doanh, có bằng cử nhân luật, tài chính và bằng thạc sĩ ngân hàng – tài chính. Giới phân tích nhận định việc không gắn với các phe phái chính trị lớn có thể giúp ông tạo được sự chấp nhận rộng rãi hơn trong bối cảnh chính trường Iraq còn nhiều chia rẽ.

Lê Hà.

Nguồn: Aljazeera