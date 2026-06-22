Mỹ xem xét cấp phép sản xuất tên lửa phòng không tại Ukraine và châu Âu

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có kế hoạch đề nghị các tập đoàn quốc phòng Mỹ tham gia sản xuất tên lửa phòng không theo hình thức cấp phép công nghệ tại Ukraine và các nước châu Âu.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Gwaramedia

Trong cuộc phỏng vấn ngày 21/6, ông Zelensky cho biết Washington đang xem xét khả năng cho phép các doanh nghiệp quốc phòng Mỹ chuyển giao giấy phép sản xuất một số loại tên lửa phục vụ các hệ thống phòng không. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, đây là tín hiệu tích cực đầu tiên từ phía Mỹ đối với vấn đề cấp phép sản xuất vũ khí tại Ukraine.

Ông Zelensky nói: “Tổng thống Trump có kế hoạch đề nghị các công ty quốc phòng Mỹ sản xuất tên lửa cho các hệ thống phòng không theo giấy phép tại châu Âu và Ukraine”.

Thông tin được đưa ra sau Hội nghị thượng đỉnh Nhóm Các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) diễn ra từ ngày 15-17/6. Tại hội nghị, các nước thành viên đã thảo luận về khả năng mở rộng năng lực sản xuất quốc phòng của Ukraine thông qua việc cấp phép sản xuất các loại vũ khí do phương Tây phát triển.

Tổng thống Ukraine cho rằng việc phát triển ngành công nghiệp quốc phòng nội địa là yếu tố quan trọng để bảo đảm năng lực phòng thủ lâu dài của đất nước. Ông nhấn mạnh Ukraine hiện đã có đủ nền tảng kỹ thuật để bắt đầu sản xuất tên lửa cho các tổ hợp phòng không Patriot, song vẫn cần sự chấp thuận và giấy phép công nghệ từ phía Mỹ.

Tổng thống Zelensky: Mỹ xem xét cấp phép sản xuất tên lửa phòng không tại Ukraine và châu Âu.

Ông Zelensky cũng đánh giá hội nghị G7 vừa qua cho thấy sự đồng thuận cao giữa các nước thành viên trong việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Theo ông, các đối tác đã thảo luận về việc tăng cường hệ thống phòng không, mở rộng sản xuất quốc phòng và nâng cao năng lực tấn công tầm xa của Ukraine.

Trong khi đó, Chính phủ Anh vừa công bố 3 mẫu tên lửa tấn công tầm xa nguyên mẫu được phát triển riêng cho quân đội Ukraine. Điểm đáng chú ý là các hệ thống này không sử dụng linh kiện có nguồn gốc từ Mỹ, qua đó tránh các quy định kiểm soát xuất khẩu của Washington.

Bộ Quốc phòng Anh đã thông báo các mẫu tên lửa do 3 doanh nghiệp trong nước gồm MBDA UK, MGI Engineering và Rotron Aerospace phát triển, đồng thời đã hoàn thành các cuộc thử nghiệm thành công trong mùa Xuân năm nay.

Lê Hà.