Mỹ ký hợp đồng 58,6 tỷ USD sản xuất tên lửa Patriot

Lục quân Mỹ vừa ký hợp đồng trị giá tối đa 58,6 tỷ USD với tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin nhằm tăng cường sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot, trong bối cảnh nhu cầu bổ sung kho dự trữ vũ khí ngày càng cấp thiết do các cuộc xung đột tại Ukraine và Trung Đông.

Lục quân Mỹ ký hợp đồng trị giá 58,6 tỷ USD với Lockheed Martin để sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot. Ảnh: Reuters.

Theo thông báo của Lầu Năm Góc ngày 29/7, hợp đồng mới thay thế thỏa thuận một năm trị giá 4,7 tỷ USD được ký hồi tháng 4, đồng thời thiết lập kế hoạch mua sắm kéo dài 7 năm, từ năm tài khóa 2026 đến năm 2032. Thỏa thuận được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng ổn định để đẩy nhanh năng lực sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot trong nhiều năm tới.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ liên tục viện trợ vũ khí cho Ukraine và các đồng minh, đồng thời sử dụng lượng lớn đạn dược trong các chiến dịch quân sự tại Trung Đông, khiến kho dự trữ nhiều loại tên lửa phòng không và vũ khí dẫn đường chính xác suy giảm đáng kể.

Lầu Năm Góc hiện đang thúc đẩy các nhà thầu quốc phòng rút ngắn thời gian sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu bổ sung vũ khí. Chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng yêu cầu các doanh nghiệp quốc phòng ưu tiên mở rộng năng lực sản xuất, thay vì tập trung vào lợi nhuận cho cổ đông. Tuy nhiên, giới công nghiệp quốc phòng cho rằng Quốc hội Mỹ cần sớm thông qua nguồn ngân sách để các doanh nghiệp có thể đầu tư mở rộng dây chuyền và tăng công suất.

Lockheed Martin cho biết hợp đồng mới sẽ giúp tập đoàn thực hiện mục tiêu tăng gấp ba năng lực sản xuất tên lửa đánh chặn PAC-3 MSE vào cuối năm 2030, đồng thời nâng sản lượng Patriot PAC-3 lên khoảng 2.000 quả mỗi năm. Công ty cũng dự kiến đầu tư từ 8-9 tỷ USD đến năm 2030 để hiện đại hóa hơn 20 cơ sở sản xuất tại Mỹ và tăng khoảng 50% số lao động tại nhà máy ở bang Arkansas.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), quân đội Mỹ hiện còn dưới 1.000 tên lửa đánh chặn Patriot và dưới 250 tên lửa đánh chặn THAAD trong kho dự trữ. Hai hệ thống phòng không này đều đã được sử dụng với cường độ cao trong thời gian gần đây tại Trung Đông, làm gia tăng áp lực bổ sung năng lực sản xuất và tái tích trữ vũ khí của Mỹ.

Thúy Hà

Nguồn: Reuters