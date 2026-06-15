Mỹ và Iran đạt thỏa thuận lịch sử, cộng đồng quốc tế vui mừng

Ngày 14/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ và Iran đã hoàn tất việc đạt được một thỏa thuận hòa bình mang tính bước ngoặt.

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Mỹ và Iran tuyên bố đạt thỏa thuận hòa bình lịch sử. Ảnh: The Sunday Guardian.

Theo đó, Eo biển Hormuz, huyết mạch dầu lửa chiến lược của thế giới, sẽ chính thức được mở cửa trở lại ngay sau khi hiệp định được ký kết vào thứ Sáu tới (ngày 19/6).

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump viết: “thỏa thuận với Iran đã hoàn tất và cho phép mở lại eo biển Hormuz đối với hoạt động hàng hải quốc tế, đồng thời dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với Iran”. Ông cũng nhấn mạnh việc mở cửa trở lại để rà phá thủy lôi sẽ giúp dòng chảy năng lượng của khu vực và thế giới thông suốt trở lại.

Cùng thời điểm, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cũng xác nhận hai bên đã đạt được thỏa thuận hòa bình, bao gồm việc chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên nhiều mặt trận, trong đó có Lebanon. Theo ông Sharif, lễ ký chính thức dự kiến diễn ra tại Thụy Sĩ vào ngày 20/6, trong khi các cuộc thảo luận về triển khai thỏa thuận sẽ tiếp tục được tiến hành trong những ngày tới.

Phản ứng trước thông tin trên, truyền thông nhà nước Iran dẫn lời Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Kazem Gharibabadi cho biết, thỏa thuận hòa bình đã hoàn tất và việc chấm dứt phong tỏa hải quân sẽ bắt đầu từ tối 15/6.

Ngay lập tức, nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã hoan nghênh thỏa thuận vừa đạt được giữa Mỹ và Iran, coi đây là bước đột phá ngoại giao quan trọng có thể giúp chấm dứt xung đột, khôi phục ổn định khu vực và bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.

Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres chúc mừng Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận, đồng thời cảm ơn Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Qatar, Ai Cập, Saudi Arabia và các quốc gia khác vì vai trò xây dựng trong tiến trình đàm phán.

Về phần mình, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan đánh giá thỏa thuận là một diễn biến tích cực đối với hòa bình và an ninh khu vực.

Tổng thống Mỹ đã chính thức cho phép mở hoàn toàn eo biển Hormuz và dỡ bỏ ngay lập tức lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng của Iran. Ảnh: Bloomberg.com.

Tại châu Âu, lãnh đạo các nước Pháp, Anh, Đức và Italy đã ra tuyên bố chung hoan nghênh bản ghi nhớ đạt được giữa Washington và Tehran, đồng thời kêu gọi nhanh chóng hoàn tất các cuộc đàm phán chi tiết và triển khai đầy đủ thỏa thuận.

Các nhà lãnh đạo cho rằng, đây là cơ hội quan trọng để khôi phục ổn định khu vực và hỗ trợ nền kinh tế toàn cầu. Tuyên bố cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải mở lại eo biển Hormuz với quyền tự do hàng hải “vô điều kiện và không hạn chế”.

Thanh Giang