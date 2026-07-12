Mỹ tiến hành đợt không kích mới nhằm vào Iran

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục gia tăng tại eo biển Hormuz khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo quân đội nước này đã tiến hành đợt không kích thứ ba nhằm vào Iran trong tuần, sau khi cáo buộc lực lượng Iran tấn công một tàu thương mại đang di chuyển qua eo biển Hormuz.

Các tàu neo đậu tại eo biển Homuz . Ảnh: The Australia.

Theo CENTCOM, lực lượng thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tấn công tàu thương mại GFS Galaxy, khiến một thành viên thủy thủ đoàn dân sự mất tích. Con tàu bị hư hại nghiêm trọng tại phòng máy và không thể tiếp tục hành trình do xảy ra hỏa hoạn. Đợt không kích mới bắt đầu lúc 19h15 ngày 11/7 theo giờ miền Đông nước Mỹ. Quân đội Mỹ chưa công bố chi tiết về các mục tiêu bị tấn công hoặc mức độ thiệt hại.

CENTCOM cho biết chiến dịch được tiến hành theo chỉ đạo của Tổng thống Mỹ Donald Trump, với mục tiêu mà Washington tuyên bố là làm suy giảm khả năng của Iran trong việc tấn công tàu thương mại và thủy thủ dân sự qua eo biển Hormuz. Phía Iran chưa đưa ra phản hồi về cáo buộc liên quan đến tàu GFS Galaxy trong thông tin được công bố.

Cùng ngày, Hải quân IRGC tuyên bố, eo biển Hormuz sẽ tiếp tục đóng cửa đối với hoạt động hàng hải cho đến khi Mỹ chấm dứt điều Tehran gọi là sự “can thiệp bất hợp pháp” tại khu vực. Theo tuyên bố, không tàu thuyền nào được phép đi qua tuyến đường thủy chiến lược này cho đến khi có thông báo mới. IRGC cũng cảnh báo sẽ đáp trả nếu Iran tiếp tục bị tấn công. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Mỹ được cho là đang thúc đẩy Tehran cam kết mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz cho hoạt động vận tải thương mại, sau các cuộc trao đổi với bên trung gian tại Oman.

Bộ Ngoại giao Iran khẳng định Tehran chưa từng đề nghị tiến hành đàm phán với Mỹ. Ảnh: NC.

Trong diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Iran khẳng định Tehran chưa từng đề nghị tiến hành đàm phán với Mỹ, song đã đồng ý để các bên trung gian tới Iran trong khuôn khổ các nỗ lực ngoại giao. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh xuất hiện những thông tin khác nhau về khả năng nối lại các cuộc tiếp xúc giữa Tehran và Washington.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông Iran cùng ngày, ông Baghaei cáo buộc Mỹ nhiều lần không tuân thủ các cam kết. Theo người phát ngôn, mới chỉ 22 ngày kể từ khi hai bên ký một bản ghi nhớ, nhưng phía Mỹ đã vi phạm một số điều khoản trong văn kiện gồm 14 điều này với nhiều lý do khác nhau. Ông Baghaei không nêu chi tiết trong tuyên bố được công bố về những điều khoản mà Tehran cho rằng Washington đã vi phạm.

Diễn biến mới tiếp tục làm gia tăng lo ngại về an ninh hàng hải và nguồn cung năng lượng toàn cầu. Liên hợp quốc và Tổ chức Hàng hải quốc tế đã kêu gọi các bên kiềm chế, giảm căng thẳng và bảo đảm an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz.

Lê Hà.