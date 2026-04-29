Mỹ tăng cường kiểm tra an ninh đối với hồ sơ nhập cư

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang triển khai quy định kiểm tra an ninh tăng cường đối với người nộp hồ sơ nhập cư, đồng thời tạm dừng xử lý một số hồ sơ đang chờ để rà soát lại theo tiêu chuẩn mới, trong động thái nhằm siết chặt kiểm soát hệ thống nhập cư.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu áp dụng các biện pháp kiểm tra an ninh tăng cường đối với những người nộp đơn xin các diện nhập cư. Ảnh: AFP.

Theo các tài liệu nội bộ, cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) đã yêu cầu các cán bộ rà soát lại các hồ sơ đang chờ xử lý, bao gồm đơn xin tị nạn, thẻ thường trú và nhập quốc tịch. Những hồ sơ này sẽ được gửi lại để thực hiện quy trình kiểm tra lý lịch mở rộng thông qua cơ sở dữ liệu của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI).

Theo hướng dẫn, các hồ sơ chưa hoàn tất bước kiểm tra an ninh theo quy định mới sẽ chưa được phê duyệt. Đối với các trường hợp đã nộp dữ liệu vân tay trước ngày 27-4, USCIS được yêu cầu thực hiện lại bước kiểm tra nhằm cập nhật thông tin, trừ những hồ sơ có khả năng bị từ chối.

Biện pháp này được triển khai sau sắc lệnh hành pháp ban hành hồi tháng 2 của Tổng thống Donald Trump, yêu cầu mở rộng tối đa quyền tiếp cận của USCIS đối với cơ sở dữ liệu tiền án, tiền sự trong hệ thống liên bang, nhằm phát hiện các trường hợp có nguy cơ vi phạm pháp luật hoặc gây rủi ro an ninh.

Các ứng viên tuyên thệ trung thành trong lễ nhập quốc tịch do Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) tổ chức tại Thư viện Công cộng New York, thành phố New York, Mỹ, ngày 2/7/2024. Ảnh: Reuters.

Quy định mới áp dụng đối với nhiều diện nhập cư hợp pháp, bao gồm hồ sơ xin thẻ thường trú, nhập quốc tịch, cũng như các đơn bảo lãnh thân nhân hoặc hôn phu, hôn thê của công dân và thường trú nhân Mỹ.

Phát biểu với truyền thông, người phát ngôn USCIS cho biết cơ quan này đã triển khai các biện pháp nhằm tăng cường sàng lọc hồ sơ thông qua việc mở rộng truy cập cơ sở dữ liệu hình sự liên bang. USCIS khẳng định quá trình xử lý hồ sơ vẫn đang được duy trì và các chậm trễ phát sinh, nếu có, sẽ chỉ mang tính tạm thời.

Động thái trên được xem là bước đi tiếp theo trong chính sách siết chặt nhập cư của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng việc tăng cường kiểm tra có thể kéo dài thời gian xử lý hồ sơ và ảnh hưởng đến người nộp đơn trong ngắn hạn.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters.