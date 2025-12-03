Mỹ tạm dừng toàn bộ hồ sơ xin nhập cư của công dân 19 quốc gia

Ngày 2/12, tờ New York Times đưa tin Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tạm dừng xử lý mọi hồ sơ nhập cư, gồm đơn xin thẻ xanh và nhập quốc tịch, đối với công dân đến từ 19 quốc gia.

Người di cư Trung Mỹ vượt sông Suchiate từ Guatemala để tới Mexico, trong hành trình đến Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo các quan chức liên bang, 19 quốc gia đã bị Washington cấm nộp đơn xin quy chế tại Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) từ tháng Sáu.

Danh sách hiện gồm Afghanistan, Myanmar, Chad, Congo, Guinea Xích đạo, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan, Yemen, Burundi, Cuba, Lào, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan và Venezuela.

Trước đó, hãng tin CNN cho biết Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem đã kiến nghị Nhà Trắng mở rộng danh sách cấm đi lại lên 30-32 nước, tăng đáng kể so với con số 19 hiện tại.

Đề xuất được đưa ra sau vụ xả súng tại Washington D.C. khiến 1 lính Vệ binh Quốc gia thiệt mạng và 1 người khác thương nặng. Nghi phạm Rahmanullah Lakanwal là công dân Afghanistan, từng làm việc với Mỹ và được cấp quy chế tị nạn trong giai đoạn trước.

Bà Noem cho biết đã đề nghị Tổng thống Trump áp dụng “lệnh cấm hoàn toàn” đối với “mọi quốc gia đang đưa tội phạm và những đối tượng nguy hiểm vào Mỹ."

Trong bối cảnh siết chặt nhập cư mạnh mẽ, chính quyền Tổng thống Trump cũng yêu cầu rà soát lại toàn bộ thẻ xanh đã cấp cho công dân thuộc 19 nước nằm trong danh sách hạn chế.

USCIS được phép coi “các yếu tố theo từng quốc gia” là điểm trừ đáng kể khi xét duyệt hồ sơ. Bộ An ninh Nội địa đồng thời thông báo xem xét lại toàn bộ trường hợp tị nạn từng được phê duyệt dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden.

USCIS sau đó tiếp tục thông báo tạm ngừng toàn bộ quyết định liên quan tới tị nạn “cho đến khi bảo đảm mọi trường hợp được thẩm tra ở mức độ cao nhất."

Tổng thống Trump cũng để ngỏ khả năng “ngừng vĩnh viễn” việc tiếp nhận người nhập cư từ các nước mà ông gọi là "thế giới thứ ba” dù chưa nêu cụ thể./.

Theo TTXVN