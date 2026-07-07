Mỹ sẽ nối lại hoạt động luân phiên binh sĩ tại Ba Lan

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz vừa cho biết Mỹ sẽ nối lại hoạt động luân phiên triển khai binh sĩ tại Ba Lan trong vài tuần tới, sau khi kế hoạch này bị tạm dừng hồi tháng 5.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz. Ảnh: PAP.

Phát biểu tại Warsaw ngày 6/7, ông Kosiniak-Kamysz cho biết đã nhận được xác nhận từ các nhà ngoại giao Mỹ về việc Washington sẽ tiếp tục triển khai lực lượng theo kế hoạch. Ông đánh giá đây là tín hiệu tích cực đối với an ninh của Ba Lan cũng như sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Việc tạm dừng trước đó đã làm gián đoạn kế hoạch triển khai khoảng 4.000 binh sĩ Mỹ tới Ba Lan, làm dấy lên những lo ngại về khả năng Washington thu hẹp hiện diện quân sự tại châu Âu. Hiện khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại Ba Lan, phần lớn theo hình thức luân phiên.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang tiến hành rà soát việc bố trí lực lượng tại châu Âu, đồng thời tiếp tục thúc giục các đồng minh NATO tăng chi tiêu quốc phòng và chia sẻ nhiều hơn trách nhiệm đối với an ninh tập thể.

Ba Lan là nơi đồn trú của khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ, trong đó phần lớn được triển khai theo hình thức luân phiên. Ảnh: Getty Images.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đề xuất tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ tại Ba Lan, trong đó có phương án triển khai thường trực khoảng 5.000 binh sĩ. Hai bên cũng đang trao đổi về khả năng mở rộng sự hiện diện quân sự lâu dài của Mỹ tại quốc gia Đông Âu này.

Cùng ngày, Ba Lan và Mỹ đã ký thỏa thuận hợp tác sản xuất tên lửa hành trình Barracuda, tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Ba Lan hiện là một trong những quốc gia tiếp nhận lực lượng Mỹ lớn nhất tại châu Âu và được xem là mắt xích quan trọng trong chiến lược tăng cường năng lực phòng thủ của NATO ở sườn phía Đông sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát. Việc Mỹ nối lại hoạt động luân phiên binh sĩ diễn ra ngay trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), nơi các nhà lãnh đạo dự kiến thảo luận về tăng cường năng lực răn đe, phân bổ lực lượng của liên minh và mục tiêu nâng chi tiêu quốc phòng của các nước thành viên.

Thanh Hằng

Nguồn: Anadolu.