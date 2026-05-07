Ba Lan sẵn sàng tiếp nhận binh sĩ Mỹ rút khỏi Đức

Trong bối cảnh Mỹ điều chỉnh lực lượng quân sự tại châu Âu và bắt đầu rút một phần binh sĩ khỏi Đức, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki mới đây tái khẳng định sẵn sàng tiếp nhận thêm binh sĩ Mỹ, đồng thời bày tỏ mong muốn duy trì và mở rộng sự hiện diện của Washington tại khu vực sườn phía đông NATO.

Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki. Ảnh: Wiadomosci.

Phát biểu tại lễ bế mạc cuộc tập trận của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại Litva, ngày 6/5, nhà lãnh đạo Ba Lan cho biết Warsaw đã “chuẩn bị sẵn hạ tầng” cho động thái này. Tổng thống Nawrocki nhấn mạnh: “Nếu Tổng thống Trump quyết định giảm hiện diện quân sự của Mỹ tại Đức, thì Ba Lan sẵn sàng tiếp nhận các binh sĩ Mỹ”.

Tuyên bố của nhà lãnh đạo Ba Lan được đưa ra sau khi chính quyền Mỹ thông báo kế hoạch điều chuyển một phần binh sĩ khỏi Đức trong vòng 6 đến 12 tháng tới. Theo thông tin từ Washington, khoảng 5.000 quân sẽ được tái bố trí và con số này có thể tăng thêm tùy theo nhu cầu chiến lược.

Trước đó, trong chuyến thăm Nhà Trắng hồi đầu tháng 9 năm ngoái, Tổng thống Nawrocki đã nhận được cam kết từ người đồng cấp Donald Trump rằng lực lượng Mỹ sẽ không rút khỏi Ba Lan. Nhà lãnh đạo Mỹ thậm chí cho biết nếu Warsaw mong muốn, số lượng binh sĩ Mỹ tại quốc gia này có thể được tăng cường.

Ba Lan lâu nay đã theo đuổi mục tiêu trở thành điểm đóng quân thường trực lớn hơn của Mỹ tại châu Âu, trong bối cảnh nước này xem sự hiện diện quân sự của Washington là yếu tố then chốt bảo đảm an ninh trước các nguy cơ từ phía đông.

Khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ đang hiện diện tại Ba Lan. Ảnh: Quân đội Mỹ.

Là thành viên NATO, Ba Lan hiện là một trong những quốc gia châu Âu có mức độ hợp tác quân sự sâu rộng nhất với Mỹ. Theo Tổng thống Nawrocki, hiện có khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ đang hiện diện tại Ba Lan, phần lớn trong số đó luân phiên triển khai tại các căn cứ quân sự khác nhau ở châu Âu. Ngoài lực lượng luân phiên, Mỹ cũng duy trì một đơn vị đồn trú nhỏ tại Poznan, đóng vai trò hỗ trợ hậu cần và điều phối cho toàn bộ lực lượng Mỹ đang hoạt động trên lãnh thổ Ba Lan.

Ngọc Liên

Nguồn: Reuters