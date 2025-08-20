Mỹ sẽ kiểm tra các bài đăng trên mạng của người xin nhập cư

Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa công bố một động thái mới trong chính sách nhập cư, theo đó sẽ tiến hành rà soát kỹ lưỡng các quan điểm được cho là “chống Mỹ” trên mạng xã hội, khi xem xét quyền cư trú tại Mỹ.

Những người di cư vượt sông Rio Bravo ở biên giới Mỹ-Mexico. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo thông báo từ Cơ quan Nhập tịch và Di trú Mỹ (USCIS), cơ quan này sẽ mở rộng phạm vi thẩm tra, bao gồm việc kiểm tra các bài đăng trên mạng xã hội của người nộp đơn xin cư trú hoặc nhập quốc tịch.

Người phát ngôn USCIS Matthew Tragesser khẳng định những lợi ích mà nước Mỹ mang lại không nên được trao cho những người coi thường và cổ xúy cho các tư tưởng chống Mỹ.

Hướng dẫn mới nhất cũng quy định việc xem xét liệu người nộp đơn có cổ vũ các tư tưởng bài Do Thái hay không.

Điều này được đưa ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Trump đã cáo buộc một số sinh viên và trường đại học có hành vi chống Do Thái thông qua các cuộc biểu tình phản đối chiến dịch quân sự của Israel tại Dải Gaza./.

Theo TTXVN