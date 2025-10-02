Mỹ: Nỗ lực thông qua dự luật ngân sách tạm thời của đảng Cộng hòa tại Thượng viện tiếp tục thất bại

Thượng viện Mỹ ngày 1.10, một lần nữa thất bại trong nỗ lực thông qua dự luật ngân sách tạm thời của đảng Cộng hòa, với kết quả 55 phiếu thuận và 45 phiếu chống, không đạt mức 60 phiếu cần thiết. Kế hoạch nhằm duy trì chi tiêu liên bang đến ngày 21/11 bị đảng Dân chủ phản đối, do không đi kèm việc gia hạn các khoản trợ cấp y tế dự kiến hết hạn cuối năm nay.

Trụ sở Quốc hội Mỹ. Ảnh: Accentnews.

Trước đó, gần 20 thượng nghị sỹ hai đảng đã họp bàn cách chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ. Từ 1/10, hầu hết cơ quan liên bang ngừng hoạt động sau khi nguồn ngân sách cạn kiệt và Quốc hội rơi vào bế tắc. Nhiều dịch vụ công bị đình trệ, trong khi các hoạt động thiết yếu cho an ninh quốc gia vẫn duy trì nhưng nhân viên chưa được trả lương.

Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Trump thông báo sẽ tạm giữ khoảng 18 tỷ USD ngân sách liên bang dành cho hai dự án hạ tầng lớn tại New York, gồm tuyến tàu điện ngầm Đại lộ Second Avenue và đường hầm Hudson nối sang New Jersey, với lý do cần xem xét lại sau các cáo buộc phân biệt đối xử. Đảng Dân chủ lên án động thái này, cho rằng đây là cách để gây sức ép chính trị lên Thượng nghị sỹ Charles E. Schumer, lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện.

Không dừng ở đó, Nhà Trắng còn định hướng biến cuộc khủng hoảng ngân sách thành cơ hội để tái cấu trúc chính phủ liên bang. Giám đốc Ngân sách Russell Vought đã yêu cầu các cơ quan chuẩn bị phương án sa thải hàng loạt nhân viên, thay vì chỉ cho nghỉ không lương. Văn phòng Quản lý và Ngân sách cũng đề nghị rà soát lại các quy định liên quan đến chi tiêu liên bang, đồng thời thách thức vai trò phân bổ ngân sách của Quốc hội theo Hiến pháp.

NBC News dẫn nguồn tin từ đảng Cộng hòa cho biết, trong ngày đầu tiên chính phủ đóng cửa, ông Vought đã thông báo với các Hạ nghị sỹ rằng kế hoạch sa thải nhân viên liên bang có thể bắt đầu trong vòng “1-2 ngày tới”, trừ khi bị đảng Dân chủ cản trở. Điều này làm dấy lên lo ngại về những tác động dài hạn đối với bộ máy công quyền cũng như nền kinh tế Mỹ vốn đang chịu nhiều áp lực.

Minh Phương

Nguồn: ABC News