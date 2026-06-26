Mỹ ký hợp đồng quốc phòng 35 tỷ USD sau xung đột với Iran

Ngày 25/6, Bộ Quốc phòng Mỹ đã trao cho tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin hợp đồng có giá trị tối đa 35 tỷ USD trong thời hạn 7 năm nhằm đẩy mạnh sản xuất tên lửa đánh chặn thuộc hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), trong bối cảnh Washington nỗ lực bổ sung kho dự trữ đạn dược sau khi lượng lớn tên lửa được sử dụng trong cuộc xung đột với Iran.

Tên lửa hành trình Tomahawk. Ảnh: AOL.

Theo thông báo của Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ (MDA), Lockheed Martin trước mắt sẽ nhận khoản kinh phí ban đầu gần 843 triệu USD để triển khai hợp đồng. Mục tiêu là nâng công suất lên hàng trăm tên lửa đánh chặn THAAD mỗi năm nhằm đáp ứng nhu cầu của quân đội Mỹ trong những năm tới.

THAAD là hệ thống phòng thủ được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo ở giai đoạn cuối của quỹ đạo bay, kể cả ngoài bầu khí quyển Trái Đất. Theo các nguồn quốc phòng Mỹ, mỗi tên lửa đánh chặn THAAD có chi phí sản xuất hơn 12 triệu USD.

Thông báo được đưa ra cùng ngày Tổng thống Donald Trump gặp lãnh đạo các tập đoàn quốc phòng lớn gồm Lockheed Martin, Boeing và Honeywell tại Nhà Trắng. Cuộc họp tập trung vào các biện pháp tăng tốc sản xuất vũ khí, sau khi nhiều loại tên lửa hiện đại của Mỹ, trong đó có THAAD, Patriot và tên lửa hành trình Tomahawk, được sử dụng với số lượng lớn trong cuộc xung đột với Iran, khiến kho dự trữ suy giảm đáng kể.

Trước đó, hồi tháng 4, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng ký hợp đồng trị giá 4,7 tỷ USD với Lockheed Martin nhằm đẩy nhanh tiến độ sản xuất tên lửa Patriot. Bên cạnh đó, Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ đã trao cho Raytheon hợp đồng trị giá gần 399 triệu USD để sản xuất tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến (AMRAAM).

Lockheed Martin ký hợp đồng 35 tỷ USD bổ sung kho tên lửa đánh chặn THAAD của Mỹ. Ảnh: The Hill

Chính quyền Tổng thống Trump thời gian qua liên tục thúc đẩy các doanh nghiệp quốc phòng mở rộng năng lực sản xuất thông qua đầu tư nhà máy và dây chuyền mới. Tháng 5 vừa qua, Lockheed Martin đã khởi công xây dựng một cơ sở sản xuất mới tại bang Alabama nhằm tăng năng lực chế tạo tên lửa THAAD. Doanh nghiệp này cho biết sẽ đầu tư hơn 9 tỷ USD đến năm 2030 để mở rộng hệ thống sản xuất tại hơn 20 cơ sở trên khắp nước Mỹ.

Theo giới chức Mỹ, các hợp đồng quốc phòng nhiều năm được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện để các nhà sản xuất duy trì hoạt động ổn định và mở rộng công suất. Tuy nhiên, các hợp đồng này vẫn cần được Quốc hội Mỹ phê duyệt nguồn ngân sách trước khi được cấp kinh phí đầy đủ và chính thức có hiệu lực.

Lê Hà.