Mỹ đề xuất ngân sách bổ sung khẩn cấp 88 tỷ USD sau xung đột với Iran

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trình Quốc hội dự thảo ngân sách bổ sung khẩn cấp trị giá khoảng 88 tỷ USD nhằm trang trải các chi phí phát sinh sau cuộc xung đột với Iran. Đây là đề xuất ngân sách đầu tiên kể từ khi Mỹ và Iran ký biên bản ghi nhớ (MOU) về chấm dứt xung đột.

Mỹ đề xuất chi 88 tỷ USD cho các chi phí liên quan đến xung đột Iran. Ảnh: CENTCOM.

Theo đề xuất của Nhà Trắng, khoảng 67,1 tỷ USD sẽ được phân bổ cho Bộ Quốc phòng Mỹ để bổ sung kho đạn dược, tên lửa và trang thiết bị quân sự đã tiêu hao trong cuộc xung đột. Trong đó, 21 tỷ USD được dành để tái bổ sung các loại tên lửa và vũ khí dẫn đường chính xác; 17,3 tỷ USD phục vụ các hoạt động quân sự; 1,7 tỷ USD nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu; 2,4 tỷ USD dành cho các chương trình máy bay không người lái; 5,1 tỷ USD đầu tư cho các hệ thống tác chiến mạng và tự động hóa. Ngoài ra, khoảng 12,1 tỷ USD được bố trí cho các chương trình thuộc diện mật.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ từng báo cáo Quốc hội rằng chi phí trực tiếp của cuộc xung đột với Iran ước khoảng 29 tỷ USD. Việc Nhà Trắng tiếp tục đề xuất bổ sung thêm hơn 67 tỷ USD cho lĩnh vực quốc phòng được cho là nhằm khôi phục năng lực quân sự sau xung đột, đồng thời tăng cường khả năng sẵn sàng cho các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đề xuất ngân sách được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần khẳng định tình hình Trung Đông đang hướng tới ổn định sau khi biên bản ghi nhớ với Iran được ký kết. Ông cũng tiếp tục nhấn mạnh thông điệp “Hòa bình thông qua sức mạnh” và tuyên bố “cuộc xung đột đã kết thúc”.

Động thái này cũng diễn ra khi Tổng thống Trump đang thúc đẩy kế hoạch nâng ngân sách quốc phòng của Mỹ lên mức kỷ lục 1.500 tỷ USD. Trong khi đó, đảng Dân chủ tiếp tục phản đối việc gia tăng mạnh chi tiêu quân sự, đồng thời chỉ trích cuộc xung đột với Iran là không có cơ sở pháp lý, dự báo quá trình thảo luận và thông qua dự luật ngân sách tại Quốc hội sẽ còn nhiều tranh luận.

Ngoài các khoản chi cho quốc phòng, dự thảo ngân sách còn đề xuất dành 11,1 tỷ USD hỗ trợ lĩnh vực nông nghiệp; 1,4 tỷ USD cho các hoạt động ứng phó dịch Ebola tại Trung Phi; 500 triệu USD để cải tạo thủ đô Washington D.C.; và 1 tỷ USD phục vụ dự án hiện đại hóa ga Penn ở thành phố New York.

Thúy Hà