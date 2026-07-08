Mỹ không kích Iran sau loạt vụ tấn công tàu hàng ở eo biển Hormuz

Quân đội Mỹ sáng sớm ngày 8/7 đã bất ngờ phát động các đợt không kích mới nhắm vào loạt mục tiêu tại Iran. Động thái cứng rắn này diễn ra chỉ vài giờ sau khi ba tàu thương mại liên tiếp bị tấn công bằng vật thể bay tại eo biển Hormuz chiến lược.

Mỹ phát động các đợt không kích mới nhằm vào Iran sáng sớm 8/7. Ảnh: NDTV.

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), chiến dịch không kích lần này nhằm phản ứng lại việc các tàu vận tải dân sự bị nhắm mục tiêu trên tuyến hàng hải quốc tế. Phía Mỹ cho biết, đợt tấn công kéo dài nhiều giờ với quy mô mục tiêu lớn gấp 8 lần so với đợt đáp trả hồi cuối tháng 6.

Các mục tiêu tấn công bao gồm hệ thống phòng không, mạng lưới giám sát bờ biển, tên lửa đất đối không, các bãi phóng tên lửa hành trình chống hạm, thiết bị bay không người lái UAV và một số cơ sở cảng biển của Iran. Truyền thông nhà nước Iran xác nhận nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên tại các khu vực Qeshm, Bandar Abbas và Sirik.

Cùng với biện pháp quân sự, Washington đã lập tức hủy giấy phép xuất khẩu dầu mỏ của Iran, vốn là một phần trong thỏa thuận tạm thời nhằm chấm dứt cuộc xung đột nổ ra từ ngày 28/2 giữa hai nước. Phía Mỹ khẳng định, hành động leo thang của Tehran tại eo biển Hormuz là “không thể chấp nhận được”.

Về phía Tehran, Bộ Ngoại giao Iran cho rằng quyết định của Bộ Tài chính Mỹ là bằng chứng cho thấy Washington thiếu thiện chí, không đáng tin cậy và không thực hiện các cam kết đã đưa ra, khi động thái này diễn ra chưa đầy 20 ngày sau khi bản ghi nhớ được ký kết.

Tehran khẳng định đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo thỏa thuận “với thiện chí hoàn toàn”, đồng thời cáo buộc Mỹ nhiều lần vi phạm bản ghi nhớ và tìm cách biện minh cho các hành động của mình. Iran cảnh báo sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia và khẳng định Washington phải chịu trách nhiệm về mọi hậu quả.

Động thái mới nhất của Mỹ diễn ra chỉ vài giờ sau khi ba tàu thương mại bị tấn công tại eo biển Hormuz. Ảnh: BBC.

Theo Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), đây là ngày có số vụ tấn công tàu thuyền tại eo biển Hormuz nhiều nhất kể từ cuối tháng 4, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn vận tải, ảnh hưởng nguồn cung năng lượng và kinh tế toàn cầu.

Những diễn biến mới nhất được dự báo sẽ khiến các cuộc đàm phán về việc mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz, thu hẹp chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran và hướng tới một thỏa thuận chấm dứt xung đột lâu dài giữa hai nước trở nên khó khăn hơn.

Thanh Giang

Nguồn: AP, Reuters.