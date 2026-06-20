Mỹ - Iran chuẩn bị nối lại đàm phán hạt nhân tại Thụy Sĩ

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Trung Đông, ông Steve Witkoff, đang trên đường tới Thụy Sĩ để tham gia vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran nhằm hướng tới một thỏa thuận hạt nhân lâu dài, sau khi hai bên ký bản ghi nhớ và đạt được thỏa thuận ngừng các hoạt động quân sự tạm thời.

Các đặc phái viên của tổng thống Trump, ông Steve Witkoff (bên phải) và ông Jared Kushner. Ảnh: REUTERS

Theo thông tin được Axios đăng tải ngày 19/6, dẫn lời một quan chức Mỹ, ông Jared Kushner - một thành viên khác trong nhóm đàm phán của Mỹ - đã có mặt tại Thụy Sĩ để chuẩn bị cho cuộc gặp.

Động thái trên diễn ra sau khi Mỹ và Iran ký bản ghi nhớ về một thỏa thuận tạm thời nhằm chấm dứt các hoạt động quân sự, đồng thời mở ra giai đoạn đàm phán kéo dài 60 ngày để giải quyết những vấn đề còn tồn đọng, trong đó có chương trình hạt nhân của Iran.

Truyền thông Mỹ cũng cho biết Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi có thể tới Thụy Sĩ tham dự các cuộc đàm phán trong thời gian tới, song phía Tehran hiện chưa xác nhận lịch trình.

Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance dự kiến tham dự các cuộc đàm phán kỹ thuật tại khu nghỉ dưỡng Bürgenstock của Thụy Sĩ, song Nhà Trắng thông báo ông đã hủy chuyến đi sau khi tình hình giao tranh giữa Israel và Hezbollah tại Lebanon leo thang trở lại.

Ngày 19/6, Israel và Hezbollah đã nhất trí khôi phục lệnh ngừng bắn sau các nỗ lực trung gian của Mỹ, Qatar và Iran. Theo Reuters, diễn biến này được đánh giá là góp phần tạo điều kiện để tiến trình đàm phán Mỹ - Iran được nối lại.

Theo các điều khoản của bản ghi nhớ được ký trong tuần này, Mỹ, Iran và các bên liên quan cam kết chấm dứt các hoạt động quân sự trên tất cả các mặt trận trong thời gian đàm phán. Hai bên sẽ có 60 ngày để đạt được một thỏa thuận toàn diện hoặc thống nhất gia hạn thỏa thuận tạm thời.

Tuy nhiên, nhiều vấn đề then chốt vẫn chưa được giải quyết, bao gồm chương trình hạt nhân của Iran, cơ chế giám sát và các bảo đảm thực thi cam kết giữa các bên.

Phát biểu ngày 20/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục bảo vệ thỏa thuận tạm thời với Iran trước những ý kiến chỉ trích tại Washington. Ông cho rằng thỏa thuận này tạo cơ hội để đạt được một giải pháp lâu dài thông qua đối thoại, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tiến trình đàm phán trong thời gian tới.

Bích Hồng