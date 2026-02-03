Iran xúc tiến nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ

Iran đang đẩy mạnh các bước chuẩn bị nhằm nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ, trong bối cảnh cả hai bên đều phát tín hiệu ưu tiên giải pháp ngoại giao để tránh nguy cơ xung đột quân sự, sau giai đoạn căng thẳng leo thang tại Trung Đông.

Iran xúc tiến nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ. Ảnh: Fararu.com.

Theo truyền thông Iran, Tổng thống Masoud Pezeshkian ngày 2/2 đã chỉ thị khởi động lại các cuộc đàm phán với Washington liên quan tới hồ sơ hạt nhân. Hãng thông tấn Fars dẫn nguồn tin giấu tên cho biết Iran và Mỹ sẽ tiến hành đối thoại về chương trình hạt nhân, song chưa công bố thời điểm cụ thể. Thông tin này cũng được đăng tải trên các tờ báo nhà nước Iran và nhật báo cải cách Shargh.

Trước đó cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho hay các cuộc tiếp xúc giữa Tehran và Washington nhiều khả năng sẽ diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ trong những ngày tới và được triển khai theo từng bước. Theo ông Baghaei, bên cạnh việc xử lý các mối đe dọa an ninh, ưu tiên hàng đầu và không thể thương lượng của Iran là dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế.

Trong khi đó, theo hãng thông tấn Tasnim, có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran IRGC, các cuộc tiếp xúc nhiều khả năng sẽ diễn ra giữa Ngoại trưởng Abbas Araghchi và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff.

Hiện tại, ngoài Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Ai Cập cũng đang được Iran cân nhắc như những địa điểm tiềm năng để tổ chức các cuộc đàm phán.

Những thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ–Iran có dấu hiệu hạ nhiệt, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump, dù điều động tàu sân bay và lực lượng hải quân tới Trung Đông, vẫn bày tỏ hy vọng đạt được một thỏa thuận với Tehran để ngăn chặn hành động quân sự.

Iran triệu đại diện ngoại giao của tất cả các nước thành viên EU nhằm phản đối quyết định của khối này đưa Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vào danh sách khủng bố. Ảnh: Shutterstock.com.

Ở chiều ngược lại, quan hệ Iran – Liên minh châu Âu (EU) lại có diễn biến căng thẳng mới. Trong cuộc họp báo ngày 2/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghaei cho biết nước này đã triệu đại diện ngoại giao của tất cả các nước thành viên EU có đại sứ quán tại Tehran để phản đối quyết định mà khối này đưa ra hôm 29/1, theo đó liệt Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vào danh sách khủng bố. Theo ông Baghaei, việc triệu tập các đại sứ được tiến hành từ ngày 1/2 và tiếp tục trong ngày 2/2. Ông Baghaei mô tả đây là phản ứng ban đầu của Iran, đồng thời không loại trừ khả năng Tehran sẽ triển khai thêm các biện pháp đáp trả trong thời gian tới.

Ngọc Liên

Nguồn: Al Jazeera/France24.