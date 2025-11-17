Mỹ hy vọng đạt thỏa thuận thương mại với Trung Quốc trong tháng 11

Trong một tuyên bố được đưa ra ngày 16/11, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, phía Mỹ hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận với Trung Quốc trước Lễ Tạ ơn, nghĩa là trong khoảng 11 ngày nữa.

Bộ trưởng tài chính Mỹ trả lời phỏng vấn trên chương trình “Sunday Morning Futures” của Fox News ngày 16/11/2025. Ảnh: Getty Images

Theo Axios, trao đổi với chương trình “Sunday Morning Futures” của Fox News, ông Bessent nói: “Chúng tôi thậm chí còn chưa hoàn tất thỏa thuận. Chúng tôi hy vọng sẽ làm xong trước Lễ Tạ ơn”. Ông bày tỏ sự tin tưởng rằng sau cuộc gặp tại Hàn Quốc giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hai bên sẽ thực hiện những điều đã thống nhất. Ông nói dù thỏa thuận thương mại với Trung Quốc vẫn chưa hoàn tất, Washington tin rằng Bắc Kinh sẽ giữ lời.

Khi được hỏi Mỹ sẽ làm gì nếu Trung Quốc không tuân thủ, ông Bessent khẳng định Washington có “rất nhiều công cụ” nhưng hiện đang tiếp cận vấn đề theo hướng lạc quan hơn. Ông nói: “Mọi lựa chọn đều được tính đến”.

Mỹ - Trung vẫn chưa thống nhất được về các chi tiết quan trọng liên quan đến việc Trung Quốc xuất khẩu đất hiếm sang Mỹ. Ảnh: Discoveryalert

Nhận xét của ông Bessent được đưa ra sau một thỏa thuận khung được công bố vào tháng trước, trong đó Washington đồng ý không áp thuế 100% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và đổi lại Trung Quốc sẽ nới lỏng các hạn chế đối với việc xuất khẩu các khoáng sản đất hiếm và nam châm quan trọng.

Bộ trưởng tài chính Mỹ cũng bác bỏ một báo cáo gần đây của The Wall Street Journal cho rằng, các quan chức Trung Quốc dự định hạn chế quyền tiếp cận đất hiếm đối với các công ty Mỹ có liên hệ với quân đội.

Theo hãng tin Axios, Trung Quốc chiếm ưu thế lớn trong việc khai thác và chế biến đất hiếm, một nguyên tố quan trọng đối với các linh kiện điện tử trong nhiều ngành công nghiệp như ô tô, đồ điện tử và quốc phòng.

Sau thỏa thuận tạm ngừng căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, tiến trình cấp phép xuất khẩu khoáng sản hiếm cho Mỹ vẫn bế tắc. Mặc dù Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đã đạt thỏa thuận tạm thời về khoáng sản hiếm, nhưng các chi tiết quan trọng liên quan đến việc Trung Quốc mở cửa xuất khẩu vẫn chưa được thống nhất. Hai bên đã ra hạn cho các đội đàm phán đến cuối tháng 11 để chốt các điều khoản về “giấy phép chung” - cơ chế mà Trung Quốc cam kết cấp cho các lô hàng xuất khẩu sang Mỹ.

Thanh Vân

Nguồn Axios.