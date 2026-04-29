Mỹ gia tăng trừng phạt, Tehran cảnh báo đáp trả bằng “chiến thuật bất ngờ”

Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép kinh tế đối với Iran khi áp đặt loạt trừng phạt mới nhằm vào mạng lưới tài chính ngầm, trong khi Tehran phát tín hiệu cứng rắn, cảnh báo sẵn sàng triển khai các phương án quân sự nếu căng thẳng leo thang.

Ngày 28/4, chính quyền Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào 35 cá nhân và tổ chức bị cho là có liên quan đến hoạt động hỗ trợ Iran né tránh các lệnh trừng phạt.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, các đối tượng này đóng vai trò trong mạng lưới tài chính ngầm, giúp xử lý dòng tiền trị giá hàng chục tỷ USD liên quan đến xuất khẩu dầu và các hoạt động kinh tế bị hạn chế. Các biện pháp mới cũng nhằm làm gián đoạn khả năng tiếp cận hệ thống tài chính quốc tế của Iran.

Cơ quan chức năng Mỹ đồng thời cảnh báo các tổ chức tài chính không tham gia giao dịch với các doanh nghiệp liên quan đến việc thanh toán phí vận chuyển qua Eo biển Hormuz, nhấn mạnh nguy cơ đối mặt với các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc.

Đáng chú ý, Washington đề cập tới các nhà máy lọc dầu độc lập tại Trung Quốc, cho rằng một số cơ sở có liên quan đến việc nhập khẩu và chế biến dầu từ Iran.

Kể từ đầu năm 2025, Mỹ đã áp đặt khoảng 1.000 biện pháp trừng phạt liên quan Iran, trong nỗ lực gia tăng sức ép kinh tế đối với Tehran.

Trong khi đó, Iran phát đi thông điệp cứng rắn về khả năng đáp trả. Ông Mohammad Akbarzadeh, Phó phụ trách chính trị của lực lượng hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cho biết lực lượng này đã chuẩn bị các phương án tác chiến mới, bao gồm những “chiến thuật bất ngờ” trong trường hợp xảy ra bất kỳ động thái leo thang nào từ phía Mỹ.

Quan chức này nhấn mạnh Iran sẵn sàng triển khai các năng lực quân sự mới, đồng thời có thể sử dụng nhiều công cụ khác nhau trong khu vực nếu tình hình xấu đi.

Ngoài ra, Iran cho thấy động thái mở rộng hợp tác quốc phòng với các đối tác bên ngoài khu vực khi Thứ trưởng Quốc phòng Iran Reza Talaei-Nik trong cuộc họp quốc phòng của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Bishkek tuyên bố, nước này sẵn sàng chia sẻ năng lực và kinh nghiệm phòng thủ với các quốc gia “độc lập”, đặc biệt là các thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

Các đánh giá từ phía Mỹ cho rằng Iran vẫn duy trì một phần đáng kể năng lực quân sự, bao gồm tên lửa và lực lượng hải quân, bất chấp các tác động từ các đợt không kích trước đó.

Giới quan sát nhận định các động thái mới từ hai phía cho thấy căng thẳng tiếp tục diễn biến phức tạp, trong khi các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết bất đồng vẫn chưa đạt tiến triển rõ rệt.

Bích Hồng

Nguồn: Reuters, PressTV, Wion