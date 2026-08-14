Mỹ gia tăng sức ép tài chính, duy trì phong tỏa hàng hải đối với Iran

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent mới đây cảnh báo Washington sẽ áp dụng các biện pháp cô lập kinh tế Iran ở mức “chưa từng thấy”, đồng thời cho biết các biện pháp mới có thể được công bố trong tuần tới.

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Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: Apa.

Phát biểu trên kênh truyền hình Newsmax ngày 13/8, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent khẳng định Washington sẽ áp dụng chiến lược gọng kìm hai mũi nhọn. Theo đó, nước này sẽ gia tăng sức ép tài chính và duy trì các biện pháp kiểm soát hoạt động hàng hải. Các quyết định trừng phạt bổ sung dự kiến sẽ được Chính quyền Mỹ chính thức công bố vào tuần tới.

Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết ưu tiên hàng đầu hiện nay của Washington là kéo giảm giá dầu và xăng cho người dân Mỹ, xếp trên cả mục tiêu ngăn chặn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân.

Lập trường mới của Bộ trưởng Tài chính Mỹ cứng rắn hơn so với phát biểu ngày 4/8, khi ông cho rằng Mỹ và Iran có thể đạt thỏa thuận về việc mở lại eo biển Hormuz trong vài ngày. Những phát biểu này khi đó đã góp phần thúc đẩy thị trường chứng khoán Mỹ và khiến giá dầu giảm.

Trong tháng 7, Bộ Tài chính Mỹ mở rộng các biện pháp hạn chế nhằm vào mạng lưới vận tải biển và tài chính của Iran sau những diễn biến mới liên quan các tàu quốc tế tại eo biển Hormuz.

Eo biển Hormuz, tuyến hành hải chiến lược vận chuyển tới 20% lượng dầu mỏ và khí đốt hóa lỏng (LNG) của thế giới. Ảnh: Straight Arrow News.

Về phía Iran, sau khi thỏa thuận ngừng bắn sơ bộ đạt được hồi tháng 6 đổ vỡ, Tehran đã gia tăng sức ép đáp trả bằng cách siết chặt kiểm soát Eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển tới 20% lượng dầu mỏ và khí đốt hóa lỏng (LNG) của thế giới.

Do ảnh hưởng từ căng thẳng gia tăng, lưu lượng tàu thuyền qua Eo biển Hormuz đã sụt giảm nghiêm trọng, từ mức 130–140 lượt/ngày trước chiến sự xuống còn 8 lượt. Phía Tehran khẳng định chỉ cho phép mở lại tuyến hàng hải quan trọng này sau khi Mỹ đáp ứng các điều kiện về dỡ bỏ trừng phạt kinh tế và giải tỏa các tài sản bị đóng băng của Iran.

Thanh Giang

Nguồn: TRT, Tribune.