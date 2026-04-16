Mỹ lạc quan về triển vọng thỏa thuận với Iran song vẫn gia tăng sức ép kinh tế

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ lạc quan về khả năng đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột với Iran, song đồng thời cảnh báo sẽ tăng cường các biện pháp gây sức ép kinh tế nếu Tehran không nhượng bộ.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt. Ảnh: Nhà Trắng.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Washington ngày 15/4, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết các cuộc thảo luận về vòng đàm phán thứ hai với phía Iran do Pakistan làm trung gian vẫn đang diễn ra và mang lại kết quả tích cực. Bà nhấn mạnh: "Những cuộc đối thoại này rất hiệu quả và vẫn đang tiếp diễn, và đó là tình hình hiện tại. Tôi cũng đã thấy một số thông tin về diễn ra các cuộc thảo luận trực tiếp. Một lần nữa, những cuộc thảo luận đó đang được tiến hành, nhưng chưa có gì chính thức cho đến khi các bạn nghe được thông tin từ chúng tôi tại Nhà Trắng, nhưng chúng tôi cảm thấy lạc quan về triển vọng đạt được thỏa thuận".

Song song với nỗ lực ngoại giao, Washington cũng phát tín hiệu gia tăng áp lực kinh tế. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cùng ngày thông báo áp đặt trừng phạt đối với hơn 20 cá nhân, công ty và tàu thuyền bị cho là liên quan đến hoạt động xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của Iran.

Ông Bessent cũng phát tín hiệu rằng Washington sẵn sàng gia tăng sức ép, cho biết Mỹ có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với các quốc gia mua dầu của Iran.

Trong một diễn biến khác liên quan, ngày 15/4, phái đoàn quan chức cấp cao Pakistan đã đến Tehran. Trong số các thành viên phái đoàn, có Tổng Tham mưu trưởng quân đội Pakistan, Thống tướng Asim Munir, Bộ trưởng Nội vụ Mohsin Naqvi cùng nhiều quan chức an ninh cấp cao khác. Chuyến đi tới Iran là một phần trong các nỗ lực trung gian ngừng bắn đang được Pakistan tích cực triển khai. Tuy nhiên, lịch trình làm việc cụ thể của phái đoàn Pakistan chưa được công bố.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (phải) đón Tổng Tham mưu trưởng quân đội Pakistan, Thống tướng Asim Munir tại sân bay, ngày 15/4. Ảnh: Herald.

Đáng chú ý, gần như đồng thời với chuyến đi của Thống tướng Asim Munir đến Iran, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 15/4 cũng đã tới Saudi Arabia, quốc gia có ảnh hưởng lớn tại khu vực và đã ký Hiệp ước phòng thủ chung với Pakistan. Sau Saudi Arabia, Thủ tướng Pakistan Sharif sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ để dự Diễn đàn Ngoại giao Antalya. Bên lề Diễn đàn, Ngoại trưởng 4 nước, gồm Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Ai Cập, dự kiến tổ chức cuộc họp riêng để thảo luận các diễn biến chiến sự mới nhất, cũng như giải pháp chấm dứt xung đột.

Ngọc Liên

Nguồn: Reuters/Al Aarabiya