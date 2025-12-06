Mỹ gây sốc khi rút khuyến cáo tiêm vắc xin viêm gan B cho trẻ sơ sinh

Một ủy ban tư vấn vắc xin của Mỹ đã bỏ khuyến cáo kéo dài hơn 30 năm về việc tiêm vắc xin viêm gan B ngay sau sinh, động thái gây tranh cãi dữ dội khi giới chuyên gia và doanh nghiệp dược cảnh báo sẽ “đặt trẻ sơ sinh vào vòng rủi ro” và làm đảo ngược thành quả y tế cộng đồng.

ACIP bỏ phiếu về khuyến nghị về lịch tiêm vắc-xin viêm gan B cho trẻ em tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, ở Atlanta, Georgia, Mỹ, ngày 5/12/2025. Ảnh: Reuters

Một động thái gây chấn động trong cộng đồng y tế công cộng Mỹ, Ủy ban Cố vấn về Thực hành Tiêm chủng (ACIP) hôm 5/12 đã bỏ khuyến cáo rằng tất cả trẻ sơ sinh nên được tiêm vắc xin viêm gan B trong 24 giờ đầu đời - hướng dẫn đã được áp dụng liên tục từ năm 1991.

ACIP, cơ quan tư vấn cho Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), đã bỏ phiếu 8–3 để thay thế khuyến cáo phổ quát bằng hướng dẫn mới, theo đó chỉ trẻ sinh từ mẹ nhiễm viêm gan B mới được khuyến nghị tiêm ngay sau sinh, còn các trường hợp khác sẽ tùy vào quyết định của cha mẹ sau khi tham khảo ý kiến bác sĩ.

Hãng dược phẩm Merck cho rằng liều tiêm ngay sau sinh đã giúp giảm 99% ca viêm gan B cấp ở trẻ em và thanh niên trong hơn ba thập kỷ qua Ảnh: GETTY IMAGES

Quyết định lập tức vấp phải phản ứng dữ dội từ giới chuyên môn lẫn các hãng dược phẩm. Merck — nhà sản xuất Recombivax HB, một trong những vắc xin viêm gan B chủ lực tại Mỹ cho biết hãng “vô cùng lo ngại”, cảnh báo động thái này “đặt trẻ sơ sinh vào nguy cơ nhiễm bệnh mạn tính, ung thư gan và thậm chí tử vong”. Hãng cho rằng liều tiêm ngay sau sinh đã giúp giảm 99% ca viêm gan B cấp ở trẻ em và thanh niên trong hơn ba thập kỷ qua.

GSK, đơn vị sản xuất Engerix-B với 1,4 tỷ liều phân phối toàn cầu, cũng khẳng định tiếp tục tin tưởng vào dữ liệu khoa học và sẽ đánh giá tác động khi CDC chính thức thông qua thay đổi này. Cổ phiếu của Merck và GSK đều giảm khoảng 1% sau cuộc bỏ phiếu.

Các tổ chức chuyên môn như Hiệp hội Dược sĩ Mỹ và nhiều chuyên gia bệnh truyền nhiễm cảnh báo việc dỡ bỏ khuyến cáo có thể khiến nhiều trẻ không được tiêm phòng đúng thời điểm, làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm.

Viêm gan B có thể lây qua tiếp xúc dịch cơ thể, trong đó lây từ mẹ sang con lúc sinh là một trong những đường truyền chủ yếu, có thể gây xơ gan, suy gan và ung thư gan sau này. WHO ước tính năm 2022 có hơn 1,1 triệu ca tử vong liên quan tới bệnh.

Hiện quyết định của ACIP đang chờ Giám đốc CDC Jim O’Neill xem xét để phê duyệt cuối cùng.

Bích Hồng

Nguồn: CNA, Aljazeera