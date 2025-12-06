Mỹ gây áp lực buộc Google, Apple gỡ ứng dụng theo dõi đặc vụ nhập cư

Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện Mỹ vừa gửi thư yêu cầu Google và Apple giải trình việc lưu hành các ứng dụng cho phép người dùng theo dõi đặc vụ thực thi nhập cư, cảnh báo những công cụ này có thể đe dọa an toàn nhân viên liên bang. Hai “ông lớn” công nghệ được yêu cầu báo cáo trước ngày 12/12.

Các nhà lập pháp Mỹ gây sức ép buộc Google, Apple gỡ bỏ các ứng dụng theo dõi nhân viên nhập cư. Ảnh: Reuters

Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện Mỹ ngày 6/12 đã đề nghị Google và Apple làm rõ các biện pháp nhằm loại bỏ những ứng dụng cho phép giám sát lực lượng thực thi nhập cư của chính phủ liên bang. Trong thư gửi CEO Google Sundar Pichai và Giám đốc điều hành Apple Tim Cook, các nghị sĩ nêu cụ thể ứng dụng ICEBlock – từng được dùng để theo dõi hoạt động của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE).

Theo các nhà lập pháp, việc để các ứng dụng như ICEBlock tồn tại trên kho tải có thể “đe dọa an toàn của nhân sự Bộ An ninh Nội địa (DHS)”. Ủy ban yêu cầu Google và Apple tổ chức một buổi báo cáo vào ngày 12/12.

Các nghị sĩ cũng nhấn mạnh rằng dù quyền tự do ngôn luận được Hiến pháp bảo vệ, điều đó không bao gồm việc kích động hành vi vi phạm pháp luật - dẫn lại một phán quyết quan trọng của Tòa án Tối cao Mỹ.

Google và Apple chưa phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters.

Apple đã gỡ bỏ một ứng dụng sử dụng nguồn lực cộng đồng để đánh dấu các dấu hiệu của nhân viên di trú Mỹ sau khi chịu áp lực từ chính quyền Tổng thống Trump. Ảnh chụp màn hình

Động thái này xuất phát từ lo ngại rằng người sử dụng có thể lợi dụng các ứng dụng như ICEBlock để báo cáo ẩn danh và theo dõi di chuyển của đặc vụ ICE và lực lượng Hải quan – Biên phòng (CBP). Tháng 10 vừa qua, Google cho biết ICEBlock chưa từng xuất hiện trên Google Play, song hãng đã gỡ một số ứng dụng tương tự vì vi phạm chính sách. Apple cũng đã gỡ ICEBlock và nhiều ứng dụng theo dõi khác khỏi App Store.

Tổng chưởng lý Pam Bondi từng cảnh báo các ứng dụng này “gây nguy hiểm cho đặc vụ ICE chỉ vì họ đang làm nhiệm vụ”. Apple cho biết việc loại bỏ ứng dụng xuất phát từ quy định chống lại các nội dung có khả năng gây hại cho cá nhân hoặc nhóm người.

Trước khi bị gỡ bỏ, ICEBlock từng đạt hơn một triệu lượt tải xuống.

Bích Hồng

Nguồn: CNA