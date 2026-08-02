Israel tiếp tục không kích Gaza bất chấp các nỗ lực thúc đẩy thực thi thỏa thuận ngừng bắn

Ít nhất 4 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel tại Dải Gaza ngày 1/8, bất chấp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó thông báo đã đạt bước đột phá trong nỗ lực triển khai thỏa thuận ngừng bắn được các bên nhất trí từ năm ngoái.

Israel không kích nhằm vào một kho thuốc ở Deir al-Balah, miền Trung Dải Gaza, ngày 1/8/2026. Ảnh: Reuters.

Theo giới chức y tế Palestine, các máy bay chiến đấu Israel đã tiến hành nhiều đợt không kích riêng rẽ nhằm vào thành phố Gaza và Deir al-Balah ở miền Trung Dải Gaza. Một vụ tấn công nhằm vào một căn hộ tại Deir al-Balah khiến 2 vợ chồng thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Trong khi đó, một cuộc không kích khác nhằm vào một căn hộ ở thành phố Gaza đã cướp đi sinh mạng của 2 người, trong đó có một trẻ em.

Trước đó, ngày 31/7, Tổng thống Trump cho biết đã đạt được bước tiến quan trọng sau khi Phong trào Hồi giáo Hamas đồng ý giải giáp theo sáng kiến do Mỹ hậu thuẫn nhằm triển khai thỏa thuận ngừng bắn đạt được tại Ai Cập năm ngoái. Tiếp đó, ngày 1/8, Hội đồng Hòa bình thuộc chính quyền Tổng thống Trump đã công bố lộ trình gồm 15 điểm, vạch ra các bước cuối cùng để thực thi đầy đủ thỏa thuận này.

Tuy nhiên, lộ trình trên vẫn chưa được triển khai. Hamas khẳng định chỉ bàn giao vũ khí để niêm phong và lưu giữ sau khi Israel chấm dứt các hoạt động quân sự và rút lực lượng theo đúng các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn trước đó.

Hamas khẳng định chỉ bàn giao vũ khí sau khi Israel chấm dứt các hoạt động quân sự và rút lực lượng theo đúng các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn. Ảnh: CFR.

Về phía Israel, một quan chức nước này cho biết quân đội sẽ không rút khỏi các vị trí hiện tại nếu Hamas không thực hiện việc giải giáp một cách thực chất. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đến nay chưa đưa ra bình luận công khai về sáng kiến trên, trong khi Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir phản đối kế hoạch, cho rằng Israel cần tiếp tục chiến dịch truy quét và tiêu diệt các thủ lĩnh Hamas.

Trong một diễn biến liên quan, cựu lãnh đạo cấp cao phong trào Fatah Mohammed Dahlan, hiện sống tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), cho biết Cố vấn cấp cao của Mỹ Jared Kushner đang phối hợp với phía Israel nhằm chấm dứt các cuộc tấn công vào Gaza. Theo ông Dahlan, các cuộc tiếp xúc với phía Mỹ vẫn đang được duy trì để bảo đảm thỏa thuận được thực thi đầy đủ, song thành công của tiến trình này phụ thuộc vào việc Israel chấm dứt hoàn toàn các hoạt động quân sự tại Gaza.

Ngọc Liên

Nguồn: Reuters.