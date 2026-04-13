Chi phí xung đột Israel - Iran vượt 11 tỷ USD

Theo thông báo của Bộ Tài chính Israel, chi phí từ xung đột giữa Israel và Iran đang gia tăng nhanh chóng, với ước tính chi phí trực tiếp từ xung đột với Iran kể từ cuối tháng 2/2026 đã lên tới khoảng 35 tỷ shekel (tương đương 11,5 tỷ USD).

Trong tuyên bố ngày 12/4, cơ quan này cho biết cuộc xung đột đã gây ra những tác động kinh tế đáng kể, bao gồm suy giảm sản lượng và gia tăng chi tiêu ngân sách. Bộ Tài chính Israel đồng thời cảnh báo tổng chi phí có thể tiếp tục tăng nếu các hoạt động quân sự tái diễn hoặc xuất hiện thêm các diễn biến an ninh mới.

Theo số liệu ban đầu, khoảng 22 tỷ shekel đã được phân bổ cho các hoạt động liên quan đến hệ thống an ninh, bao gồm chi tiêu cho quân đội, Bộ Quốc phòng, Bộ An ninh Quốc gia – cơ quan quản lý lực lượng cảnh sát – cùng các cơ quan an ninh khác. Khoản chi này đã được đưa vào ngân sách quốc phòng năm 2026, được Quốc hội Israel thông qua vào cuối tháng 3, không lâu sau khi xung đột bắt đầu.

Phần lớn ngân sách quốc phòng được sử dụng cho việc mua sắm trang thiết bị và mở rộng huy động lực lượng dự bị vượt kế hoạch ban đầu. Đây được xem là yếu tố làm gia tăng đáng kể chi tiêu trong thời gian ngắn.

Khoản chi lớn thứ hai, khoảng 12 tỷ shekel, được dành cho công tác bồi thường thiệt hại do tên lửa gây ra, cũng như hỗ trợ tài chính cho người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Chính phủ Israel cho biết các biện pháp này nhằm giảm thiểu tác động kinh tế đối với khu vực dân sự.

Ngoài ra, khoảng 1 tỷ shekel được sử dụng cho các chi phí dân sự khác, bao gồm chăm sóc y tế cho người bị thương, hỗ trợ các chính quyền địa phương trong công tác ứng phó khẩn cấp và các khoản chi liên quan đến phúc lợi xã hội.

Giới chức Israel cho rằng một số tác động kinh tế dài hạn của xung đột vẫn chưa thể đánh giá đầy đủ và có thể sẽ rõ ràng hơn trong thời gian tới. Các yếu tố như gián đoạn sản xuất, áp lực ngân sách và chi phí tái thiết được dự báo sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến nền kinh tế nếu tình hình an ninh chưa ổn định.

Trong khi đó, theo kênh Al Arabiya, dẫn nguồn từ báo Jerusalem Post của Israel, tổng thiệt hại kinh tế của Iran sau cuộc chiến kéo dài 40 ngày được ước tính trong khoảng từ 140 tỷ - 145 tỷ USD. Đây được xem là mức tổn thất rất lớn, phản ánh tác động sâu rộng của xung đột đối với nền kinh tế nước này.

Lê Hà.

Nguồn: Xinhua, The Jerusalem Post