Mỹ sử dụng 27% tổng kho tên lửa Tomahawk trong xung đột với Iran

Theo tờ The Wall Street Journal, Mỹ đã sử dụng hơn 1.000 tên lửa hành trình Tomahawk cùng khoảng 1.500 - 2.000 tên lửa phòng không chủ chốt, trong đó có các hệ thống đánh chặn THAAD và Patriot, trong xung đột với Iran.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Thomas Hudner (DDG-116) phóng tên lửa tấn công mặt đất Tomahawk trên biển vào ngày 1 tháng 3 năm 2026. Ảnh: Getty Images.

Nguồn tin dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết việc bổ sung số vũ khí đã tiêu hao có thể mất tới 6 năm, qua đó làm dấy lên các cuộc thảo luận trong nội bộ chính quyền về điều chỉnh kế hoạch tác chiến nhằm sẵn sàng cho các tình huống khẩn cấp trong tương lai.

Báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ước tính lượng tên lửa sử dụng trong xung đột tương đương khoảng 27% tổng kho Tomahawk, khoảng hai phần ba số tên lửa đánh chặn Patriot và hơn 80% số tên lửa đánh chặn THAAD.

Một số ý kiến cho rằng mức tiêu hao lớn này có thể ảnh hưởng đến khả năng ứng phó của Mỹ trong ngắn hạn. Lầu Năm Góc được cho là đang xem xét điều chỉnh kế hoạch tác chiến hiện tại để phù hợp với bối cảnh mới.

Theo đánh giá của The Wall Street Journal, Trung Quốc là đối thủ quân sự có năng lực vượt trội so với Mỹ. Báo cáo của Lầu Năm Góc cho thấy Trung Quốc hiện sở hữu hơn 600 đầu đạn hạt nhân, đồng thời tiếp tục mở rộng năng lực tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và thiết bị bay không người lái quân sự. Các chuyên gia nhận định việc duy trì kho dự trữ tên lửa quy mô lớn là yếu tố quan trọng để ứng phó với chiến lược “chống tiếp cận/khu vực chống xâm nhập” (A2AD).

Tuy nhiên, các quan chức cấp cao Mỹ khẳng định việc sử dụng vũ khí trong xung đột hiện nay chưa làm suy giảm đáng kể khả năng sẵn sàng và năng lực ứng phó của nước này trong ngắn hạn đối với các tình huống tiềm tàng.

Nguồn: Tass, The Wall Street Journal.