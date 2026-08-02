Nhà máy điện hạt nhân Paks của Hungary lần đầu tiên ngừng hoạt động sau 44 năm do mực nước sông Danube xuống thấp

Thủ tướng Peter Magyar cho biết nhà máy điện hạt nhân duy nhất của Hungary sẽ ngừng hoạt động từ ngày 3/8 khi mực nước sông Danube xuống mức thấp kỷ lục, ảnh hưởng đến việc làm mát các lò phản ứng trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán, đánh dấu lần đầu tiên nhà máy này phải dừng vận hành sau 44 năm.

Ngày 31/7, nguồn nước xung quanh nhà máy điện hạt nhân Pax ở Hungary đã cạn kiệt, khiến mặt đất lộ ra. Ảnh: Yonhap News.

Ông Magyar viết trên mạng xã hội X: “Do mực nước sông Danube tiếp tục hạ thấp, một trong hai tổ máy cuối cùng còn hoạt động tại Nhà máy điện hạt nhân Paks sẽ dừng vận hành vào lúc 1h30 sáng. Vì vậy, công suất của nhà máy sẽ giảm xuống chỉ còn 240 MW và đến ngày mai, nhà máy sẽ ngừng hoạt động hoàn toàn lần đầu tiên sau 44 năm”.

Theo giới chức Hungary, mực nước sông Danube đã giảm xuống dưới ngưỡng tối thiểu cần thiết để lấy nước làm mát cho bốn lò phản ứng của nhà máy. Trong điều kiện thiếu nước làm mát, việc tiếp tục vận hành có thể tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, buộc nhà chức trách phải chủ động dừng hoạt động.

Nhà máy điện hạt nhân Paks, nằm cách thủ đô Budapest khoảng 100km về phía nam, được đưa vào vận hành từ đầu những năm 1980 với tổng công suất khoảng 2.000 MW. Đây là nhà máy điện hạt nhân duy nhất của Hungary, hiện cung cấp gần một nửa sản lượng điện của cả nước. Trước khi quyết định ngừng hoạt động hoàn toàn, nhà máy đã phải cắt giảm công suất xuống dưới 50%.

Việc Paks dừng vận hành đồng nghĩa Hungary sẽ mất ngay hơn 40% năng lực phát điện trong nước, buộc nước này phải tăng cường nhập khẩu điện để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong bối cảnh mùa hè đang bước vào giai đoạn cao điểm.

Thủ tướng Magyar cảnh báo nếu mực nước sông Danube tiếp tục giảm, tình trạng ngừng hoạt động của nhà máy có thể kéo dài nhiều tuần và gây áp lực lớn lên hệ thống điện quốc gia. Ảnh: Aa.

Trước đó, Thủ tướng Magyar cảnh báo nếu mực nước sông Danube tiếp tục giảm, tình trạng ngừng hoạt động của nhà máy có thể kéo dài nhiều tuần và gây áp lực lớn lên hệ thống điện quốc gia. Chính phủ Hungary đã chuẩn bị các biện pháp ứng phó khẩn cấp, kêu gọi người dân tiết kiệm điện và đề nghị các doanh nghiệp tiêu thụ nhiều điện, đặc biệt là các nhà máy sản xuất ô tô và pin, tự nguyện cắt giảm mức sử dụng. Budapest cũng đã thông qua cơ chế cho phép áp dụng các biện pháp hạn chế bắt buộc nếu tình hình xấu đi, đồng thời ưu tiên bảo đảm nguồn điện cho các cơ sở thiết yếu như bệnh viện.

Các chuyên gia nhận định sự cố tại Paks phản ánh tác động ngày càng rõ rệt của biến đổi khí hậu đối với hạ tầng năng lượng châu Âu. Đợt nắng nóng và hạn hán kéo dài tại Trung Âu không chỉ khiến mực nước sông Danube xuống mức thấp lịch sử, làm gián đoạn hoạt động vận tải đường thủy mà còn ảnh hưởng đến việc vận hành các nhà máy điện hạt nhân tại Hungary và Romania.

Ngoài lĩnh vực năng lượng, tình trạng khô hạn cũng gây sức ép lên nguồn nước sinh hoạt. Theo Thủ tướng Magyar, khu vực Szentendre ở phía bắc Budapest đã ghi nhận hàng nghìn người dân bị gián đoạn cấp nước do nhu cầu sử dụng tăng mạnh trong khi nguồn nước suy giảm.

Thanh Vân

Nguồn: Aa, Chosun.