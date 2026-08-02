Mỹ phát tín hiệu mới về đàm phán Nga - Ukraine trong bối cảnh Kiev rung chuyển vì tên lửa

Ngày 1/8 Mỹ cho biết sẽ tăng cường các nỗ lực ngoại giao nhằm thúc đẩy nối lại đàm phán giữa Nga và Ukraine trong bối cảnh xung đột tiếp tục leo thang với các đợt tập kích quy mô lớn, và nhu cầu tăng cường năng lực phòng không của Kiev ngày càng cấp thiết.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong cuộc phỏng vấn kênh Fox News. Ảnh: x.com.

Phát biểu trên kênh Fox News, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, Washington sẽ triển khai một đợt vận động ngoại giao mới trong những tuần tới nhằm tìm kiếm cơ hội đưa Nga và Ukraine trở lại bàn đàm phán. Theo ông, mục tiêu là từng bước thu hẹp khác biệt trong lập trường của hai bên để tạo điều kiện cho tiến trình hòa bình.

Ông Rubio thừa nhận Moscow và Kiev vẫn còn nhiều bất đồng đối với các vấn đề cốt lõi của cuộc xung đột, khiến việc đạt được một thỏa thuận chưa thể sớm trở thành hiện thực. Ông nhấn mạnh chỉ khi những “lằn ranh đỏ” của hai bên được thu hẹp, các cuộc đàm phán mới có thể đạt được kết quả mong muốn.

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh hai đặc phái viên hòa bình của Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner dự kiến sẽ có chuyến thăm Ukraine đầu tiên kể từ khi đảm nhận vai trò trung gian của Washington. Trước đó, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng, ông được thông báo rằng chuyến thăm có thể diễn ra vào nửa cuối tháng 8, gần thời điểm Ukraine kỷ niệm Ngày Độc lập 24/8.

Trong khi đó, rạng sáng 1/8, Nga đã tiến hành một đợt tập kích quy mô lớn bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào thủ đô Kiev và khu vực lân cận. Theo giới chức Ukraine, vụ tấn công khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương và gây hư hại tại 7 quận của thành phố.

Tổng thống Zelensky cho biết Nga đã phóng 35 tên lửa, trong đó có 27 tên lửa đạn đạo, cùng 185 thiết bị bay không người lái. Ông nói lực lượng phòng không Ukraine chỉ đánh chặn được một tên lửa đạn đạo do thiếu tên lửa đánh chặn dành cho hệ thống Patriot, đồng thời tiếp tục kêu gọi các đối tác tăng cường hỗ trợ năng lực phòng không.

Sáng 1/8, Nga đã tiến hành một đợt tập kích quy mô lớn bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào thủ đô Kiev và khu vực lân cận. Ảnh: aawsat.

Theo Văn phòng Tổng công tố Ukraine, nhiều tòa nhà dân cư, một trường học, Đại sứ quán Litva và các công trình hạ tầng đã bị hư hại. Bên cạnh đó, Tổng thống Zelensky cho biết quân đội Ukraine cũng đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào một số mục tiêu trên lãnh thổ Nga, bao gồm hạ tầng của ba nhà máy lọc dầu tại Bashkortostan và các cơ sở hậu cần phục vụ chiến dịch quân sự của Moscow.

Đến nay, Nga chưa bình luận về kế hoạch ngoại giao mới của Mỹ cũng như các thông tin do phía Ukraine công bố liên quan đến đợt tập kích. Cả Nga và Ukraine đều nhiều lần bác bỏ cáo buộc cố ý nhằm vào dân thường trong cuộc xung đột đã bước sang năm thứ năm.

Lê Hà.

Nguồn: Reuters, Fox News.