Mỹ khuyến cáo công dân rời Trung Đông, căng thẳng với Iran tiếp tục leo thang

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 2/8 khuyến cáo công dân đang sinh sống và làm việc tại Trung Đông chuẩn bị phương án rời khỏi khu vực trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp tục leo thang, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng.

Quân đội Mỹ ngày 1/8 đăng tải trên mạng xã hội X hình ảnh một trực thăng vận tải CH-47 Chinook của Lục quân Mỹ đang chuẩn bị hạ cánh tại khu vực Trung Đông. Ảnh:Iranintl.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, các đại sứ quán nước này tại Jordan, Iraq và Israel đã đồng loạt phát đi cảnh báo, kêu gọi công dân Mỹ theo dõi sát tình hình an ninh và chuẩn bị kế hoạch xuất cảnh nếu cần thiết. Washington cũng khuyến nghị công dân đang ở ngoài khu vực cân nhắc kỹ trước khi đến Trung Đông trong thời điểm hiện nay.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh xuất hiện thông tin Mỹ có thể nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran. Báo Jerusalem Post dẫn các nguồn tin an ninh Israel cho biết Tel Aviv đã nâng mức cảnh báo và đặt các lực lượng trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, khi giới chức nước này cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tiến gần tới quyết định phát động một chiến dịch quân sự mới nhằm vào Iran với quy mô có thể lớn hơn các đợt không kích trước đây. Theo các nguồn tin, Israel đang theo dõi chặt chẽ diễn biến và chờ quyết định cuối cùng từ Nhà Trắng, đồng thời nhận định bất kỳ chiến dịch quân sự quy mô lớn nào của Mỹ cũng có thể khiến Israel trở thành mục tiêu trả đũa của Tehran.

Về phía Iran, Ngoại trưởng Abbas Araqchi khẳng định nước này sẽ có “phản ứng tương xứng” nếu Mỹ hoặc Israel tiến hành thêm các cuộc tấn công, đồng thời cảnh báo các quốc gia trong khu vực tham gia hoặc hỗ trợ các chiến dịch quân sự nhằm vào Iran cũng sẽ phải đối mặt với sự đáp trả. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng đưa ra tuyên bố tương tự.

Hệ thống tên lửa của Iran được trưng bày tại Quảng trường Azadi ở thủ đô Tehran, Iran, ngày 30/7/2026. Ảnh: Reuters.

Cùng ngày, quân đội Kuwait cho biết đã đánh chặn các máy bay không người lái (UAV) được cho là của Iran nhằm vào một số cơ sở trọng yếu ở miền Bắc nước này. Mảnh vỡ từ các UAV đã gây hư hại một số công trình và tài sản dân sự, song không gây thương vong. Trong khi đó, hãng tin Nour News, cơ quan truyền thông có liên hệ với Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, cho biết nếu cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran bị tấn công, Tehran có thể đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở dầu khí của Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Qatar và Israel.

Đáp lại Tổng thống Donald Trump cho biết vẫn hy vọng các nỗ lực ngoại giao do Đặc phái viên Steve Witkoff, Ngoại trưởng Marco Rubio và Cố vấn Jared Kushner dẫn dắt có thể đạt được một thỏa thuận với Iran. Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ nghi ngờ về thiện chí của Tehran và khẳng định Washington sẵn sàng sử dụng biện pháp quân sự nếu các nỗ lực đàm phán không mang lại kết quả.

Những diễn biến mới nhất cho thấy căng thẳng tại Trung Đông vẫn tiếp tục gia tăng, trong bối cảnh các bên đồng thời duy trì sức ép quân sự và ngoại giao, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng trong khu vực.

Thanh Hằng

Reuters.