Iraq tăng cường các biện pháp an ninh, ngăn lãnh thổ bị sử dụng để tấn công các nước láng giềng

Thủ tướng Iraq Ali Al-Zaydi ngày 1/8 đã chỉ đạo triển khai các biện pháp an ninh mới nhằm ngăn chặn mọi hành động tấn công hoặc đe dọa nhằm vào các nước láng giềng xuất phát từ lãnh thổ Iraq, trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp.

Thủ tướng Iraq Ali Al-Zaydi chủ trì cuộc họp khẩn để đánh giá những diễn biến an ninh mới trong khu vực. Ảnh: Fb.

Theo thông báo từ Văn phòng Thủ tướng Iraq, ông Al-Zaydi, đồng thời là Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang, đã chủ trì cuộc họp khẩn để đánh giá những diễn biến an ninh mới trong khu vực.

Tại cuộc họp, Thủ tướng Iraq chỉ đạo thành lập một ủy ban an ninh chung nhằm xử lý các thách thức hiện nay, xây dựng cơ chế răn đe và ngăn ngừa các hành vi vi phạm hoặc gây mất ổn định an ninh trong thời gian tới.

Người đứng đầu Chính phủ Iraq cũng yêu cầu các cơ quan an ninh thực thi nghiêm pháp luật, tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, ổn định và thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia, đồng thời duy trì quan hệ hữu nghị và láng giềng tốt đẹp với các nước trong khu vực.

Chính phủ Iraq cũng tái khẳng định cam kết không để lãnh thổ nước này bị biến thành bàn đạp hoặc tuyến trung chuyển cho các hoạt động chống lại các quốc gia láng giềng và đối tác hữu nghị, phù hợp với các nguyên tắc về chủ quyền, quan hệ láng giềng và luật pháp quốc tế.

Mỹ và Saudi Arabia phối hợp tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các cơ sở hậu cần và kho vũ khí của các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn tại 7 tỉnh của Iraq, ngày 29/7/2026. Ảnh: France24.

Động thái trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Mỹ và Saudi Arabia thông báo đã phối hợp tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các cơ sở hậu cần và kho vũ khí của các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn tại 7 tỉnh của Iraq. Washington và Riyadh cho biết chiến dịch này nhằm đáp trả các vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở dầu mỏ và căn cứ quân sự trong khu vực.

Trong khi đó, Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) của Iraq cho biết các cuộc không kích khiến 20 thành viên thiệt mạng và 32 người bị thương. Chính phủ Iraq đã lên án các cuộc tấn công là hành động vi phạm chủ quyền quốc gia, đồng thời bác bỏ thông tin cho rằng Baghdad đã chấp thuận hoặc phối hợp thực hiện chiến dịch. Giới chức Iraq nhiều lần nhấn mạnh nước này sẽ không cho phép bất kỳ bên nào sử dụng lãnh thổ Iraq để phát động các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia láng giềng.

Ngọc Liên

Nguồn: Anadolu.