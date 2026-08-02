Tổng thống Lebanon kêu gọi triển khai toàn bộ quân đội dọc biên giới phía Nam

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Tổng thống Lebanon Joseph Aoun ngày 1/8 khẳng định vai trò của quân đội nước này ngày càng quan trọng trong bối cảnh tình hình tại khu vực miền Nam giáp Israel diễn biến phức tạp, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu triển khai đầy đủ lực lượng dọc biên giới phía Nam trong giai đoạn tới.

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun. Ảnh: aa.

Trong tuyên bố nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập quân đội Lebanon, Tổng thống Aoun nhấn mạnh quân đội là “lực lượng duy nhất bảo đảm sự thống nhất, chủ quyền và độc lập của Lebanon”. Ông khẳng định không có bất kỳ lực lượng vũ trang nào bên ngoài quyền kiểm soát hợp pháp của nhà nước và chỉ quân đội quốc gia mới có quyền quyết định, năng lực và tính chính danh để bảo vệ đất nước.

Ông Aoun cho rằng việc mở rộng quyền kiểm soát của nhà nước trên toàn bộ lãnh thổ là nguyên tắc hiến định và quốc gia, đồng thời nhấn mạnh giai đoạn tiếp theo cần tập trung vào việc triển khai đầy đủ các đơn vị quân đội dọc toàn bộ đường biên giới phía Nam, qua đó củng cố chủ quyền và tạo điều kiện để người dân trở về các khu vực bị ảnh hưởng.

Tuyên bố của Tổng thống Lebanon được đưa ra trong bối cảnh Beirut đang thúc đẩy kế hoạch đưa toàn bộ vũ khí, trong đó có vũ khí của lực lượng Hezbollah, đặt dưới sự quản lý độc quyền của nhà nước. Tháng 8/2025, Chính phủ Lebanon đã thông qua kế hoạch giao quân đội xây dựng lộ trình kiểm soát toàn bộ vũ khí và hoàn tất quá trình này vào cuối năm.

Các phương tiện của Quân đội Lebanon tuần tra tại thị trấn Froun, thuộc huyện Bint Jbeil, miền Nam Lebanon, tháng 7/2026. Ảnh: AFP.

Quân đội Lebanon hồi tháng 1 cho biết giai đoạn đầu của kế hoạch đã đạt mục tiêu tại khu vực phía Nam sông Litani và đang được triển khai ở mức độ cao hơn. Tuy nhiên, lực lượng này cảnh báo các cuộc tấn công tiếp diễn của Israel và việc Israel kiểm soát một số khu vực lãnh thổ Lebanon đang cản trở tiến trình thực hiện.

Ông Aoun khẳng định trách nhiệm của quân đội Lebanon tại miền Nam sẽ gia tăng cùng với từng bước rút quân của Israel khỏi lãnh thổ Lebanon. Theo ông, việc triển khai lực lượng trên toàn tuyến biên giới phía Nam sẽ thể hiện năng lực của Lebanon trong bảo vệ chủ quyền và hỗ trợ người dân trở lại sinh sống an toàn tại các ngôi làng.

Theo Bộ Y tế Lebanon, các cuộc tấn công của Israel kể từ ngày 2/3 đã khiến hơn 4.300 người thiệt mạng và hơn 12.200 người bị thương.

Thanh Hằng

Nguồn: Aa.