Mỹ sẽ áp dụng vĩnh viễn chương trình ký quỹ xin thị thực đối với công dân hàng chục quốc gia

Theo thông báo liên bang được đăng trực tuyến ngày 1/8, Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ áp dụng vĩnh viễn chương trình ký quỹ xin thị thực. Theo đó, người nộp đơn đến từ 50 quốc gia, chủ yếu ở châu Phi, có thể bị yêu cầu đặt cọc tới 20.000 USD khi xin thị thực nhập cảnh vào Mỹ.

Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ áp dụng vĩnh viễn chương trình ký quỹ xin thị thực. Theo đó, người nộp đơn đến từ 50 quốc gia, chủ yếu ở châu Phi, có thể bị yêu cầu đặt cọc tới 20.000 USD khi xin thị thực nhập cảnh vào Mỹ. Ảnh: Airguide.

Thông báo được đăng trên Công báo Liên bang áp dụng đối với thị thực B1 và B2, là các loại thị thực dành cho mục đích công tác và du lịch. Theo đó, “các viên chức lãnh sự có thể yêu cầu những người nộp đơn xin thị thực không định cư thuộc diện áp dụng phải nộp khoản ký quỹ lên tới 20.000 USD như một điều kiện để được cấp thị thực, tùy theo quyết định của viên chức lãnh sự”.

Thông báo nêu rõ: “Chương trình thí điểm ký quỹ thị thực năm 2025, vốn tạo khuôn khổ để Bộ Ngoại giao, Bộ An ninh Nội địa và Bộ Tài chính đánh giá tính khả thi của việc triển khai chương trình ký quỹ thị thực, đã cung cấp đủ dữ liệu cho thấy chương trình này là một công cụ hiệu quả nhằm bảo đảm những người được cấp thị thực có ký quỹ tuân thủ các quy định.”

Trong giai đoạn thí điểm, các viên chức lãnh sự có thể yêu cầu người xin thị thực nộp khoản ký quỹ 5.000 USD, 10.000 USD hoặc tối đa 15.000 USD. Theo quy định mới, mức ký quỹ 5.000 USD sẽ bị bãi bỏ, trong khi mức tối đa được nâng lên 20.000 USD.

Quy định sẽ có hiệu lực từ ngày 3/8, cùng thời điểm được đăng chính thức trên Công báo Liên bang. Trong danh sách 50 quốc gia có công dân thuộc diện áp dụng chương trình này, có 30 quốc gia ở châu Phi.

Các quan chức Mỹ cho biết chính sách nhằm giảm tình trạng người nước ngoài lưu trú quá thời hạn thị thực. Ảnh: FTE.

Các quan chức Mỹ cho biết chính sách nhằm giảm tình trạng người nước ngoài lưu trú quá thời hạn thị thực. Trong khi đó, các tổ chức bảo vệ quyền của người nhập cư cho rằng biện pháp này sẽ cản trở hoạt động đi lại hợp pháp đến Mỹ.

Các tổ chức bảo vệ quyền con người cũng cho rằng chiến dịch siết chặt nhập cư của Tổng thống Donald Trump vi phạm quyền tự do ngôn luận và quyền được xét xử theo đúng thủ tục pháp lý, đồng thời tạo ra môi trường thiếu an toàn đối với các nhóm thiểu số sắc tộc và khuyến khích hành vi phân biệt chủng tộc. Ông Trump bảo vệ các biện pháp này, cho rằng chúng cần thiết để tăng cường an ninh quốc gia.

Trong bối cảnh đó, dù tuyên bố muốn ngăn chặn tình trạng nhập cư bất hợp pháp, chính quyền của ông Trump cũng đã siết chặt các kênh nhập cư hợp pháp, như áp dụng các khoản lệ phí mới ở mức cao đối với người xin một số loại thị thực, đồng thời tăng cường kiểm tra tài khoản mạng xã hội của người nộp đơn cũng như những người nhập cư đang sinh sống tại Mỹ.

Thanh Vân

Nguồn: Reuters.