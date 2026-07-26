Mỹ: Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ được dự báo sẽ là phép thử lớn đối với Tổng thống Donald Trump

Chỉ còn 100 ngày trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào ngày 3/11, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump đang đối mặt với nhiều thách thức trong nỗ lực duy trì quyền kiểm soát Quốc hội, đặc biệt là tại Hạ viện.

Tổng thống Donald Trump đang đối mặt với nhiều thách thức trong nỗ lực duy trì quyền kiểm soát Quốc hội. Ảnh: The Time.

Theo dự báo của Decision Desk HQ, đảng Dân chủ hiện có khoảng 59% khả năng giành lại quyền kiểm soát Hạ viện với tỷ lệ 224 ghế so với 211 ghế của đảng Cộng hòa. Nếu điều này xảy ra, phe Dân chủ sẽ nắm quyền điều hành các ủy ban chủ chốt của Hạ viện, đồng thời có quyền mở các cuộc điều tra và giám sát đối với chính quyền Tổng thống Trump.

Trong khi đó, cuộc đua tại Thượng viện được đánh giá cân bằng hơn. Đảng Cộng hòa hiện nắm đa số với 53/100 ghế. Decision Desk HQ dự báo hai đảng có thể kết thúc với tỷ lệ 50-50, khi đó quyền quyết định sẽ thuộc về Phó Tổng thống JD Vance với lá phiếu quyết định theo quy định của Hiến pháp Mỹ.

Các nhà phân tích cho rằng, đảng của tổng thống đương nhiệm thường gặp bất lợi trong các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Ngoài yếu tố truyền thống này, đảng Cộng hòa còn phải đối mặt với những quan ngại của cử tri về chi phí sinh hoạt, lạm phát, giá nhiên liệu tăng và tác động của cuộc xung đột với Iran đối với nền kinh tế.

Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Hakeem Jeffries. Ảnh: ABC7 News.

Về phía đảng Dân chủ, lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Hakeem Jeffries cho biết đảng này sẽ tập trung chiến dịch tranh cử vào các vấn đề liên quan đến giá cả hàng hóa, nhà ở, y tế và chi phí sinh hoạt. Trong khi đó, đảng Cộng hòa khẳng định sẽ tiếp tục nhấn mạnh các chủ đề về an ninh biên giới, cắt giảm thuế và thúc đẩy thông qua Đạo luật SAVE America, mà Tổng thống Trump cho là cần thiết để bảo đảm tính toàn vẹn của bầu cử.

Theo các chuyên gia, kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến khả năng triển khai chương trình nghị sự của Tổng thống Trump trong hai năm còn lại của nhiệm kỳ, đồng thời định hình cán cân quyền lực tại Quốc hội Mỹ.

Cuộc bầu cử năm nay sẽ tập trung vào một số bang và khu vực bầu cử có tính cạnh tranh cao, nơi cử tri độc lập có thể đóng vai trò quyết định kết quả. Bên cạnh các vấn đề kinh tế, chi phí sinh hoạt và nhập cư, chính sách đối ngoại của chính quyền Tổng thống Trump, đặc biệt liên quan đến Trung Đông và xung đột với Iran, cũng được dự báo sẽ ảnh hưởng đến lựa chọn của một bộ phận cử tri. Vì vậy, kết quả bầu cử không chỉ quyết định tương quan lực lượng tại Quốc hội mà còn được xem là chỉ dấu quan trọng về xu hướng chính trị của Mỹ trong những năm tới.

Lê Hà.

Nguồn: AFP