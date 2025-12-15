Tổng thống Trump bày tỏ thận trọng trong bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026

Ngày 14/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ thận trọng khi chưa thể khẳng định Đảng Cộng hòa có thể mất quyền kiểm soát Quốc hội hay không trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026, một nhận định đáng chú ý trong bối cảnh, ông liên tục ca ngợi những thành tựu kinh tế của chính quyền mình là tạo ra “nền kinh tế vĩ đại nhất lịch sử Mỹ”.

Tổng thống Trump bày tỏ thận trọng trong bầu cử giữa kì 2026 Ảnh: Wion news

Trong cuộc phỏng vấn được thực hiện với kênh 60 minutes, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, các chính sách kinh tế của ông cần thêm thời gian để phát huy tác động trong đời sống cử tri.

Ông Trump nói: “Tôi không thể nói chắc điều đó sẽ được cử tri cảm nhận như thế nào. Việc của tôi là làm tốt công việc của mình.” Tổng thống Trump cũng khẳng định sẽ làm hết sức để Đảng Cộng hòa dành chiến thắng.

Về kinh tế, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh dòng vốn khổng lồ đang chảy vào nền kinh tế, với các dự án nhà máy sản xuất, trí tuệ nhân tạo và công nghiệp công nghệ cao được triển khai trên khắp nước Mỹ. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng, thành quả kinh tế không phải lúc nào cũng chuyển hóa thành lợi thế chính trị trong các kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh các cuộc thăm dò dư luận cho thấy mức độ ủng hộ đối với chính sách kinh tế của ông Trump đang suy giảm. Theo khảo sát do Đại học Chicago thực hiện cho AP, chỉ 31% người Mỹ đánh giá tích cực cách ông điều hành nền kinh tế, giảm mạnh so với mức 40% hồi tháng 3.

Trong khi ông Trump khẳng định lạm phát đã được kiểm soát và “giá cả đang ở mức chấp nhận được”, số liệu chính thức cho thấy lạm phát đã tăng trở lại từ tháng 4, với mức tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 9. Dữ liệu tháng 10 không được công bố do chính phủ Mỹ tạm thời đóng cửa, trong khi số liệu tháng 11 dự kiến sẽ được công bố trong tuần tới.

Ở bình diện chính trị, đảng Cộng hòa liên tiếp hứng chịu những thất bại đáng chú ý trong các cuộc bầu cử địa phương và bầu cử bổ sung thời gian gần đây. Đảng Dân chủ đã giành chiến thắng tại cuộc bầu cử thị trưởng Miami lần đầu tiên sau ba thập niên, đồng thời thắng cử tại một khu vực vốn được xem là “pháo đài” của Cộng hòa ở bang Georgia.

Ông Zohran Mamdani, nghị sĩ 34 tuổi gốc Ấn Độ, đã gây bất ngờ lớn khi giành ghế thị trưởng thành phố New York Ảnh: Reuters

Nhiều nghị sĩ Cộng hòa bày tỏ lo ngại kịch bản năm 2018 có thể lặp lại, khi đảng này từng mất hàng chục ghế tại Hạ viện trong kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump.

Dù vậy, Tổng thống Trump vẫn tỏ ra lạc quan, khẳng định ông và đảng Cộng hòa “nên và sẽ thắng” trong bầu cử giữa nhiệm kỳ. Nhà Trắng cho biết, ông Trump sẽ trực tiếp vận động tranh cử cho các ứng viên Cộng hòa trong năm tới, trong bối cảnh vấn đề chi phí sinh hoạt và khả năng chi trả đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của cử tri Mỹ.

Nhật Lệ

Nguồn: Wion news, The Wall Street Journal