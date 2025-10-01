Mỹ công bố loạt thay đổi chính sách quân sự trong cuộc họp với các tướng lĩnh

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth ngày 30/9 đã có cuộc họp bất thường với hàng trăm tướng lĩnh, đô đốc và sĩ quan cấp cao Mỹ tại căn cứ Thủy quân lục chiến Quantico, bang Virginia. Cuộc gặp được triệu tập gấp trong bối cảnh Nhà Trắng đang thúc đẩy cải tổ sâu rộng quân đội, tập trung vào sức mạnh chiến đấu, và được đánh giá là mang tính bước ngoặt trong chính sách quốc phòng của chính quyền Mỹ.

Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth tại cuộc họp ngày 30-9 với các chỉ huy quân sự cấp cao của Hoa Kỳ tại căn cứ Thủy quân lục chiến Quantico, bang Virginia. Ảnh: AP.

Trong bài phát biểu kéo dài gần một giờ, Bộ trưởng Hegseth tuyên bố quân đội Mỹ từ nay chỉ có một sứ mệnh duy nhất: “chuẩn bị cho chiến tranh và giành chiến thắng”, theo tinh thần “giữ hòa bình bằng sức mạnh”.

Ông chỉ trích việc trong nhiều năm qua, quân đội đã áp dụng các chính sách về đa dạng sắc tộc, giới tính hay các cơ chế bảo vệ tâm lý binh sĩ, mà theo ông, làm giảm sức mạnh và tính kỷ luật của lực lượng vũ trang.

Người đúng đầu Lầu năm góc nhấn mạnh “Thời đại Bộ Quốc phòng đã qua, đây là Bộ Chiến tranh. Nếu kẻ thù dại dột thách thức, họ sẽ bị nghiền nát bởi sức mạnh, sự chính xác và sự dữ dội của chúng ta”, đồng thời cảnh báo chủ nghĩa hòa bình tuyệt đối là “ngây thơ và nguy hiểm”.

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth phát biểu tại cuộc họp các chỉ huy quân sự cấp cao của Hoa Kỳ tại Căn cứ Thủy quân Lục chiến Quantico, ngày 30/9/2025, tại Quantico, Hoa Kỳ. Ảnh: AP

Trong khi đó, phát biểu với các tướng lĩnh tại cuộc gặp, Tổng thống Trump ca ngợi năng lực hạt nhân của Mỹ, chỉ trích chính quyền tiền nhiệm của ông Joe Biden và khẳng định: “Chúng ta phải đủ mạnh để không một quốc gia nào dám thách thức, không một kẻ thù nào dám đe dọa”.

Theo các chỉ đạo mới, quân đội Mỹ sẽ áp dụng tiêu chuẩn thể lực chung, không phân biệt giới tính, cho các vị trí chiến đấu. Ông Hegseth cũng cho biết, sẽ nới lỏng một số quy định kỷ luật, giảm bớt cơ chế bảo vệ chống bắt nạt và xem xét lại các khái niệm về “lãnh đạo độc hại” nhằm “trao quyền cho chỉ huy duy trì kỷ luật mà không lo bị trói buộc”.

Những tuyên bố trên phản ánh định hướng mới gây tranh cãi của Lầu Năm Góc dưới thời Hegseth, khi ông đã cách chức hơn một chục tướng lĩnh cấp cao và cắt giảm số lượng sĩ quan chỉ huy, với lý do “nhiều tướng lĩnh hơn không đồng nghĩa với nhiều thành công hơn”.

Cuộc họp ở Quantico cho thấy, các cuộc tranh luận về văn hóa và chính sách nội bộ đang trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của chính quyền Trump, song song với những thách thức an ninh quốc gia rộng lớn mà Mỹ đang đối mặt.

Bích Hồng

Nguồn: RT, Euronews