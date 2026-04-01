Mỹ có thể chấm dứt chiến dịch quân sự nhằm vào Iran trong 2-3 tuần

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/4 (giờ Việt Nam) cho biết Washington có thể chấm dứt các hoạt động quân sự nhằm vào Iran trong vòng hai đến ba tuần, đồng thời khẳng định Tehran không cần đạt thỏa thuận với Mỹ như điều kiện tiên quyết để hạ nhiệt căng thẳng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Axios.

Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh, Mỹ sẽ “rời đi rất sớm”, trong bối cảnh xung đột đã bước sang tuần thứ năm và tiếp tục lan rộng trong khu vực. Đây được xem là tuyên bố rõ ràng nhất của ông Trump từ trước đến nay về khả năng sớm chấm dứt chiến dịch quân sự, trong khi Washington vẫn phát đi những tín hiệu chưa hoàn toàn thống nhất về kịch bản kết thúc chiến sự. Ông Trump đồng thời khẳng định Iran không cần đạt thỏa thuận với Mỹ như điều kiện để chấm dứt xung đột, song nhấn mạnh mục tiêu của Washington là khiến Tehran không còn khả năng phát triển vũ khí hạt nhân, trước khi Mỹ rút lui.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết, Tổng thống Trump vẫn để ngỏ khả năng đạt thỏa thuận với Iran nhằm chấm dứt xung đột, vốn đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, làm gián đoạn nguồn cung năng lượng và gia tăng rủi ro đối với kinh tế toàn cầu. Theo ông Hegseth, các kênh tiếp xúc đang được thúc đẩy, song Mỹ vẫn sẵn sàng tiếp tục chiến dịch nếu Iran không đáp ứng các điều kiện.

Cùng ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo có thể nhắm mục tiêu vào các doanh nghiệp lớn của Mỹ tại khu vực. Đáp lại, Tổng thống Donald Trump nhận định Iran “không còn nhiều khả năng để đe dọa”, trong khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết Tehran đã nhận được thông điệp từ Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, song nhấn mạnh các trao đổi này không phải là đàm phán chính thức mà được thực hiện thông qua trung gian.

Trong khi đó, những khác biệt giữa các đồng minh phương Tây dần bộc lộ. Ông Trump chỉ trích một số quốc gia, trong đó có Anh, vì chưa hỗ trợ đầy đủ cho các nỗ lực quân sự của Mỹ, trong khi Pháp và Italy được cho là không đồng thuận với một số hoạt động quân sự của Mỹ và Israel.

Mỹ tuyên bố phá hủy hơn 150 tàu hải quân của Iran. Ảnh: Reuters.

Trên thực địa, giao tranh tiếp tục leo thang. Mỹ tăng cường tấn công các cơ sở sản xuất, nghiên cứu của Iran và tuyên bố đã phá hủy hơn 150 tàu hải quân nước này. Israel đẩy mạnh không kích tại Beirut, đồng thời thông báo tiêu diệt một chỉ huy cấp cao Hezbollah. Tại Syria, các vụ nổ ở Damascus được cho là do đánh chặn tên lửa từ Iran. Nhiều mục tiêu tại Iran tiếp tục bị tấn công, song chưa được xác minh độc lập.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters, Xinhua.