Pakistan thúc đẩy vai trò trung gian, chuẩn bị đăng cai đàm phán Mỹ - Iran

Pakistan ngày 29/3 cho biết nước này đang chuẩn bị tổ chức các “cuộc đàm phán thực chất” nhằm chấm dứt xung đột liên quan đến Iran trong những ngày tới, trong bối cảnh Tehran tuyên bố sẵn sàng đáp trả nếu Mỹ triển khai lực lượng trên bộ.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Ishaq Dar ngày 29/3 cho biết, nước này đang chuẩn bị tổ chức các “cuộc đàm phán thực chất” nhằm chấm dứt xung đột liên quan đến Iran trong những ngày tới. Ảnh: Nukta.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Ishaq Dar cho biết lãnh đạo nước này đã duy trì liên lạc với phía Mỹ về khả năng giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình, đồng thời cả Mỹ và Iran đều bày tỏ tin tưởng vào vai trò thúc đẩy đối thoại của Islamabad. Theo ông, Pakistan “sẵn sàng và vinh dự” tổ chức các cuộc đàm phán thực chất giữa hai bên trong những ngày tới, hướng tới một giải pháp toàn diện và lâu dài.

Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty, Thái tử Faisal bin Farhan Al Saud của Saudi Arabia, Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar và Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan gặp nhau để thảo luận về việc giảm leo thang căng thẳng khu vực, trong bối cảnh xung đột Mỹ-Israel với Iran, tại Islamabad, Pakistan, ngày 29 tháng 3 năm 2026. Ảnh: Reuters.

Tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp giữa ngoại trưởng Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Saudi Arabia tại Islamabad. Tại đây, các bên đã thảo luận sâu về tình hình Trung Đông, thống nhất mục tiêu tìm kiếm giải pháp sớm và bền vững nhằm chấm dứt chiến sự, đồng thời nhất trí thành lập một cơ chế tham vấn gồm bốn ngoại trưởng để xây dựng phương án cụ thể. Các nước cũng nhấn mạnh đối thoại và ngoại giao là con đường khả thi duy nhất, kêu gọi các bên tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Một trong những nội dung trọng tâm được thảo luận là đề xuất mở lại eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng chiến lược toàn cầu sau khi Iran trên thực tế phong tỏa hoạt động vận chuyển dầu khí qua khu vực này kể từ cuối tháng 2, gây tác động lan rộng tới kinh tế thế giới.

Tuy nhiên, triển vọng đàm phán vẫn đối mặt nhiều trở ngại. Các lập trường cứng rắn từ phía Mỹ, Israel và Iran về điều kiện chấm dứt xung đột khiến tiến trình ngoại giao trở nên phức tạp. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cáo buộc Washington vừa phát tín hiệu đàm phán, vừa chuẩn bị khả năng triển khai lực lượng trên bộ, đồng thời khẳng định Tehran sẽ đáp trả nếu kịch bản này xảy ra.

Trong khi đó, Mỹ đã điều động hàng nghìn lính thủy đánh bộ tới Trung Đông và được cho là đang cân nhắc các phương án quân sự, bao gồm khả năng triển khai lực lượng trên bộ tại Iran. Chính quyền Tổng thống Donald Trump trước đó đã đề xuất kế hoạch ngừng bắn 15 điểm, song bị Tehran bác bỏ.

Trên thực địa, xung đột tiếp tục leo thang khi bước sang tháng thứ hai. Quân đội Israel cho biết đã tiến hành hơn 140 cuộc không kích vào miền trung và miền tây Iran, bao gồm cả thủ đô Tehran, trong vòng 24 giờ tính đến tối Chủ nhật, nhằm vào các bệ phóng tên lửa đạn đạo và kho chứa. Truyền thông nhà nước Iran đưa tin các cuộc không kích đã đánh trúng sân bay Mehrabad và một nhà máy hóa dầu tại thành phố Tabriz ở phía bắc.

Tại miền nam Israel, một nhà máy hóa chất gần thành phố Beer Sheva bị trúng tên lửa hoặc mảnh vỡ tên lửa trong lúc Israel đánh chặn nhiều đợt tấn công từ Iran, khiến giới chức cảnh báo người dân tránh xa khu vực do nguy cơ “vật liệu nguy hiểm”. Một quả tên lửa khác rơi xuống khu đất trống gần khu dân cư ở Beer Sheva, làm 11 người bị thương.

Trong khi đó, Lực lượng Houthi tại Yemen, có liên hệ với Iran, đã tham gia xung đột từ thứ Bảy với các cuộc tấn công đầu tiên nhằm vào Israel, làm dấy lên lo ngại họ có thể nhắm vào tuyến hàng hải chiến lược thứ hai là eo biển Bab el-Mandeb. Giới chức Israel cho biết đã đánh chặn hai máy bay không người lái phóng từ Yemen.

Thanh Vân

Nguồn Tân Hoa Xã, Reuters.