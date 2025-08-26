Mỹ có kế hoạch tiếp nhận 600.000 sinh viên Trung Quốc

Tổng thống Donald Trump ngày 25/8 cho biết Mỹ sẽ tiếp nhận 600.000 sinh viên Trung Quốc trong bối cảnh các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra với Bắc Kinh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu trong một cuộc họp báo ở Bắc Kinh kêu gọi Mỹ nghiêm túc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tất cả sinh viên quốc tế, trong đó có sinh viên Trung Quốc. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Chia sẻ với các phóng viên từ Phòng Bầu dục trước cuộc gặp cấp nhà nước với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, Tổng thống Trump chỉ rõ: "Chúng tôi sẽ cho phép 600.000 sinh viên, một điều rất quan trọng. Chúng tôi sẽ hòa thuận với Trung Quốc. Nhưng mối quan hệ hiện tại của chúng tôi với Trung Quốc đã khác."

Tháng 5 vừa qua, Ngoại trưởng Marco Rubio đã tuyên bố rằng chính quyền Trump sẽ bắt đầu khôi phục thị thực của sinh viên Trung Quốc.

Theo tờ Los Angeles Times, hiện có 270.000 sinh viên Trung Quốc đang theo học tại Mỹ.

Trước đó, vào ngày 18/8, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ chia sẻ với trang tin CNN rằng Bộ đã thu hồi hơn 6.000 visa sinh viên trong năm nay, chủ yếu do người sở hữu ở lại quá hạn hoặc vi phạm pháp luật.

Khoảng 4.000 trong số này bị thu hồi do vi phạm pháp luật, phần lớn liên quan đến hành hung, lái xe khi say rượu, trộm cắp và “hỗ trợ khủng bố”.

Khoảng 200-300 trường hợp khác bị hủy vì cáo buộc liên quan khủng bố, theo điều khoản của Đạo luật Nhập cư và quốc tịch Mỹ, quy định người nước ngoài có thể bị cấm nhập cảnh do “các hoạt động khủng bố”.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump áp dụng nhiều biện pháp cứng rắn với các trường đại học và sinh viên nước ngoài, đặc biệt là những người tham gia biểu tình phản đối chiến tranh Gaza.

Chính quyền Mỹ cho rằng một số sinh viên có tư tưởng bài Do Thái và ủng hộ khủng bố.

Từ tháng 6, Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu các đại sứ quán, lãnh sự quán siết chặt việc xét duyệt visa du học, trong đó có cả việc đánh giá thái độ ứng viên đối với “công dân, văn hóa, chính phủ, thể chế và nguyên tắc lập quốc Mỹ”./.

Theo TTXVN