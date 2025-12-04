Mỹ áp thuế 15% với ô tô Hàn Quốc, khẳng định duy trì “kỷ nguyên thuế cao” bất chấp rủi ro pháp lý

Một thỏa thuận thuế quan mới giữa Hàn Quốc và Mỹ đã chính thức có hiệu lực, sau khi Công báo Liên bang Mỹ công bố văn bản triển khai Thỏa thuận Thương mại và Đầu tư Chiến lược Mỹ – Hàn. Theo đó, mức thuế 15% áp lên ô tô và linh kiện ô tô của Hàn Quốc sẽ được tính hồi tố từ ngày 1/11, đánh dấu thay đổi quan trọng đối với ngành công nghiệp xuất khẩu chủ lực của Seoul.

Mỹ chính thức áp thuế 15% với ô tô Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap.

Thông báo được đăng trên Công báo Liên bang Mỹ ngày 3/12 và có hiệu lực từ 4/12, khẳng định việc thực thi các điều khoản then chốt của thỏa thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh song phương gần đây. Bên cạnh lĩnh vực ô tô, thuế mới áp dụng đối với các mặt hàng như gỗ, sản phẩm gỗ và một số linh kiện máy bay dân dụng từ ngày 14/11, dù phần lớn linh kiện hàng không được miễn áp thuế. Mỹ mô tả đây là bước hoàn tất cơ chế trao đổi giữa cam kết đầu tư 350 tỷ USD của phía Hàn Quốc và việc Washington bảo đảm ổn định thuế suất trong những năm tới. Giới chức Mỹ cũng cho biết việc áp thuế là một phần trong chiến lược thương mại nhằm tái cân bằng chuỗi cung ứng và thúc đẩy sản xuất trong nước.

Phía Hàn Quốc hiện chưa đưa ra phản ứng chính thức sau khi Mỹ công bố bước đi mới nhất này, song các doanh nghiệp sản xuất ô tô Hàn Quốc được dự báo sẽ tích cực tìm kiếm biện pháp ứng phó.

Trong khi đó, giới quan sát đánh giá động thái mới của Mỹ dự kiến sẽ tạo áp lực lớn lên các nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc, vốn coi thị trường Mỹ là một trong những điểm tiêu thụ trọng yếu. Theo đó, mức thuế 15% có thể làm tăng giá thành sản phẩm, ảnh hưởng đến cạnh tranh của các hãng Hàn Quốc tại thị trường Bắc Mỹ.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent khẳng định chính quyền Trump sẽ duy trì “kỷ nguyên thuế cao” bất chấp rủi ro pháp lý. Ảnh: New York Times.

Trong một diễn biến khác liên quan đến chính sách thuế quan cứng rắng của Mỹ, ngày 3/12, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đưa ra tín hiệu rằng chính quyền sẽ duy trì “kỷ nguyên thuế cao” như một phần chiến lược kinh tế dài hạn, cho dù đối mặt với khả năng Tòa án Tối cao hạn chế quyền áp thuế bằng sắc lệnh khẩn cấp của Tổng thống. Ông Bessent cho biết trong trường hợp sắc lệnh khẩn cấp bị vô hiệu hóa, Bộ Tài chính đã sẵn sàng chuyển sang các cơ chế pháp lý khác như Điều 301 hoặc Điều 232 của luật thương mại để tái lập “cấu trúc thuế tương đương”, qua đó khẳng định cam kết duy trì chính sách thuế hiện tại bất chấp rủi ro pháp lý.

Ngọc Liên

Arirang News