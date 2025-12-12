Mỹ áp gói trừng phạt mới nhằm vào mạng lưới kinh tế thân cận Tổng thống Venezuela

Ngày 11/12 (giờ Washington), Mỹ công bố gói trừng phạt mới nhắm trực diện vào mạng lưới kinh tế thân cận Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, trong đó có ba người cháu của phu nhân ông Maduro, cùng sáu công ty vận tải và tàu chở dầu bị cáo buộc tham gia vận chuyển dầu mỏ cho Caracas. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh Washington đẩy mạnh áp lực lên chính quyền Maduro, đồng thời tăng cường triển khai quân sự quy mô lớn tại khu vực Nam Caribe.

Mỹ áp gói trừng phạt mới nhằm vào mạng lưới kinh tế thân cận Tổng thống Venezuela. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump – người đang vận động tái tranh cử với lập trường cứng rắn về Venezuela tuyên bố hôm 10/12 rằng Mỹ đã tịch thu một tàu chở dầu nằm trong danh sách trừng phạt khi con tàu hoạt động gần vùng biển Venezuela.

Trong thông cáo, Bộ Tài chính Mỹ nêu rõ các công ty và tàu thuyền bị trừng phạt đã “thực hiện những hành vi vận tải gian dối, thiếu an toàn”. Theo tài liệu nội bộ của Tập đoàn dầu khí quốc gia PDVSA, các tàu bị liệt vào danh sách đen đều là siêu tàu chở dầu từng cập cảng Venezuela để bốc dầu thô trong thời gian gần đây. Trong số đó có tàu H. Constance (đóng năm 2002) và Lattafa (đóng năm 2003) treo cờ Panama; hai tàu còn lại mang cờ Quần đảo Cook và Hong Kong.

Các tàu chở dầu do PDVSA thuê tại Curaçao. Ảnh: Luis Acosta/AFP/Getty Images.

Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng sức ép lên chính quyền Venezuela, ngày 11/12 tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin bày tỏ tình đoàn kết với nhân dân Venezuela đồng thời khẳng định sự ủng hộ đối với chính sách của chính quyền Maduro nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia và chủ quyền trước áp lực ngày càng gia tăng từ bên ngoài.

Cùng ngày, theo hãng tin RIA Novosti, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Liên bang Nga Maria Zakharova bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ kiềm chế để tránh rơi vào một cuộc xung đột toàn diện với Venezuela, vốn có thể gây ra những hậu quả khó lường cho toàn bộ khu vực Tây Bán cầu.

Vân Bình

Nguồn: Reuters