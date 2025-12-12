Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Mỹ áp gói trừng phạt mới nhằm vào mạng lưới kinh tế thân cận Tổng thống Venezuela

Vân Bình
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 11/12 (giờ Washington), Mỹ công bố gói trừng phạt mới nhắm trực diện vào mạng lưới kinh tế thân cận Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, trong đó có ba người cháu của phu nhân ông Maduro, cùng sáu công ty vận tải và tàu chở dầu bị cáo buộc tham gia vận chuyển dầu mỏ cho Caracas. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh Washington đẩy mạnh áp lực lên chính quyền Maduro, đồng thời tăng cường triển khai quân sự quy mô lớn tại khu vực Nam Caribe.

Mỹ áp gói trừng phạt mới nhằm vào mạng lưới kinh tế thân cận Tổng thống Venezuela

Ngày 11/12 (giờ Washington), Mỹ công bố gói trừng phạt mới nhắm trực diện vào mạng lưới kinh tế thân cận Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, trong đó có ba người cháu của phu nhân ông Maduro, cùng sáu công ty vận tải và tàu chở dầu bị cáo buộc tham gia vận chuyển dầu mỏ cho Caracas. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh Washington đẩy mạnh áp lực lên chính quyền Maduro, đồng thời tăng cường triển khai quân sự quy mô lớn tại khu vực Nam Caribe.

Mỹ áp gói trừng phạt mới nhằm vào mạng lưới kinh tế thân cận Tổng thống Venezuela

Mỹ áp gói trừng phạt mới nhằm vào mạng lưới kinh tế thân cận Tổng thống Venezuela. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump – người đang vận động tái tranh cử với lập trường cứng rắn về Venezuela tuyên bố hôm 10/12 rằng Mỹ đã tịch thu một tàu chở dầu nằm trong danh sách trừng phạt khi con tàu hoạt động gần vùng biển Venezuela.

Trong thông cáo, Bộ Tài chính Mỹ nêu rõ các công ty và tàu thuyền bị trừng phạt đã “thực hiện những hành vi vận tải gian dối, thiếu an toàn”. Theo tài liệu nội bộ của Tập đoàn dầu khí quốc gia PDVSA, các tàu bị liệt vào danh sách đen đều là siêu tàu chở dầu từng cập cảng Venezuela để bốc dầu thô trong thời gian gần đây. Trong số đó có tàu H. Constance (đóng năm 2002) và Lattafa (đóng năm 2003) treo cờ Panama; hai tàu còn lại mang cờ Quần đảo Cook và Hong Kong.

Mỹ áp gói trừng phạt mới nhằm vào mạng lưới kinh tế thân cận Tổng thống Venezuela

Các tàu chở dầu do PDVSA thuê tại Curaçao. Ảnh: Luis Acosta/AFP/Getty Images.

Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng sức ép lên chính quyền Venezuela, ngày 11/12 tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin bày tỏ tình đoàn kết với nhân dân Venezuela đồng thời khẳng định sự ủng hộ đối với chính sách của chính quyền Maduro nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia và chủ quyền trước áp lực ngày càng gia tăng từ bên ngoài.

Cùng ngày, theo hãng tin RIA Novosti, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Liên bang Nga Maria Zakharova bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ kiềm chế để tránh rơi vào một cuộc xung đột toàn diện với Venezuela, vốn có thể gây ra những hậu quả khó lường cho toàn bộ khu vực Tây Bán cầu.

Vân Bình

Nguồn: Reuters

Từ khóa:

#Tổng thống venezuela nicolas maduro #Tập đoàn Dầu khí quốc gia #Bộ Tài chính Mỹ #Tổng thống mỹ donald trump #Người phát ngôn bộ ngoại giao #Tổng thống nga vladimir putin

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Nga công bố 3 lô vaccine ung thư mRNA đầu tiên

Nga công bố 3 lô vaccine ung thư mRNA đầu tiên

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Nga vừa giới thiệu 3 lô vaccine ung thư thử nghiệm đầu tiên, được phát triển tại Viện Gamaleya ở Moscow, nơi từng tạo ra vaccine COVID-19 Sputnik V. Đây là loại vaccine điều trị ung thư dựa trên công nghệ mRNA, kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để tùy...
Time vinh danh “Các kiến trúc sư AI” là Nhân vật của Năm 2025

Time vinh danh “Các kiến trúc sư AI” là Nhân vật của Năm 2025

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tạp chí Time đã công bố lựa chọn “Architects of AI” (kiến trúc sư AI) là Nhân vật của năm 2025, nhằm ghi nhận tầm ảnh hưởng ngày càng sâu rộng của AI đối với truyền thông, chính trị, kinh tế và nhiều lĩnh vực khác của đời sống. Đây là lần đầu tiên...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh