Mexico không trả đũa thuế quan mới của Mỹ, ưu tiên duy trì lợi thế thương mại

Chính phủ Mexico tuyên bố sẽ không áp dụng các biện pháp trả đũa sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố gói thuế quan mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ nhiều quốc gia, đồng thời khẳng định sẽ tập trung duy trì lợi thế mà Hiệp định Thương mại Mỹ - Mexico - Canada (USMCA) mang lại.

Bộ trưởng Kinh tế Mexico Marcelo Ebrard. Ảnh: AM.

Phát biểu ngày 25/7, Bộ trưởng Kinh tế Mexico Marcelo Ebrard cho biết, việc đáp trả bằng các mức thuế mới sẽ chỉ làm gia tăng căng thẳng thương mại và không mang lại lợi ích cho Mexico. Theo ông, nếu Mexico áp thuế trả đũa, Mỹ nhiều khả năng sẽ tiếp tục nâng thuế, khiến cuộc đối đầu leo thang, trong khi rất khó để cạnh tranh với nền kinh tế lớn nhất thế giới. Theo chính sách thương mại mới của chính quyền Tổng thống Trump, khoảng 60 nền kinh tế sẽ chịu các mức thuế được áp dụng theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại Mỹ năm 1974. Đối với Mexico, mức thuế cơ bản 10% chỉ áp dụng đối với các mặt hàng xuất khẩu không thuộc phạm vi điều chỉnh của USMCA.

Nhờ hiệp định thương mại ba bên, khoảng 85% hàng hóa xuất khẩu của Mexico sang Mỹ vẫn được miễn các mức thuế mới. Ngoài ra, các mặt hàng nằm ngoài phạm vi USMCA vốn đã chịu thuế theo quy định trước đó, nên sẽ không phải gánh thêm thuế theo chính sách mới của Washington.

Hiện khoảng 80% hàng hóa xuất khẩu của Mexico sang Mỹ vẫn được miễn các mức thuế mới. Ảnh: Bloomberg.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum nhấn mạnh, quyết định tăng thuế là động thái đơn phương của Mỹ, không chỉ nhằm vào Mexico mà áp dụng đối với nhiều đối tác thương mại khác trên thế giới. Bà khẳng định mục tiêu của Mexico là duy trì vị thế thuận lợi hơn so với các nước khác trong quan hệ thương mại với Mỹ.

Theo bà Sheinbaum, hiện khoảng 80% hàng hóa xuất khẩu của Mexico sang thị trường Mỹ không phải chịu bất kỳ loại thuế nào, nhờ các ưu đãi của USMCA. Chính phủ Mexico vì vậy sẽ tiếp tục theo đuổi đối thoại và duy trì môi trường thương mại ổn định, thay vì lựa chọn các biện pháp đáp trả bằng thuế quan.

Thu Uyên

Nguồn: Anadolu.