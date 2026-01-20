Mỹ cảnh báo EU không “trả đũa” thuế quan, châu Âu ưu tiên đối thoại nhưng để ngỏ biện pháp đáp trả

Ngày 19/1, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cảnh báo các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) không nên áp dụng các biện pháp thuế quan trả đũa trước những mức thuế mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp đặt liên quan đến vấn đề Greenland, cho rằng đây sẽ là “một bước đi rất thiếu khôn ngoan”.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: AFP.

Phát biểu với báo giới bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos (Thụy Sĩ), ông Bessent nhấn mạnh, Washington coi Greenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch là một “tài sản chiến lược”, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị và an ninh toàn cầu.

Theo tuyên bố trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump, từ ngày 1/2, Mỹ có thể áp mức thuế 10% đối với toàn bộ hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ từ một loạt quốc gia châu Âu, cho đến khi Đan Mạch chấp thuận để Mỹ kiểm soát Greenland. Tuyên bố này đã nhanh chóng vấp phải phản ứng không hài lòng từ nhiều đồng minh của Washington tại châu Âu.

Hiện ông Bessent cũng đã bác bỏ khả năng EU có thể nhanh chóng nhất trí về một phản ứng mạnh mẽ hoặc nhanh chóng sử dụng công cụ chống cưỡng ép kinh tế sau tuyên bố thuế quan của ông Trump.

Trong khi đó, Liên minh châu Âu cho biết ưu tiên hàng đầu của khối hiện nay là đối thoại nhằm tránh leo thang căng thẳng thương mại với Mỹ. Người phát ngôn Ủy ban châu Âu Olof Gill nhấn mạnh, EU mong muốn duy trì các kênh trao đổi ở nhiều cấp độ với Washington để giảm thiểu nguy cơ một cuộc tranh chấp thương mại diện rộng có thể gây thiệt hại cho cả hai bên.

Liên minh châu Âu tuyên bố ưu tiên đối thoại nhằm tránh leo thang căng thẳng thương mại với Mỹ. Ảnh: Europe.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa cho biết ông sẽ triệu tập một cuộc họp bất thường của Hội đồng châu Âu trong những ngày tới, đồng thời tái khẳng định sự đoàn kết của EU với Đan Mạch và Greenland. Theo ông Costa, các cảnh báo áp thuế của Mỹ có nguy cơ làm suy yếu quan hệ xuyên Đại Tây Dương và không phù hợp với tinh thần của các thỏa thuận thương mại song phương hiện có.

Dù nhấn mạnh đối thoại, các quan chức châu Âu cũng cho biết EU đang chuẩn bị những phương án cần thiết để bảo vệ lợi ích kinh tế và chủ quyền của khối nếu Mỹ hiện thực hóa các biện pháp thuế quan. Những lựa chọn được thảo luận bao gồm việc tái áp thuế đối với hàng hóa Mỹ trị giá khoảng 93 tỷ euro, tạm dừng một số ưu đãi thương mại, hoặc xem xét kích hoạt Công cụ chống cưỡng ép (ACI) – cơ chế cho phép EU đáp trả các hành động gây sức ép kinh tế từ bên ngoài.

Một số quốc gia thành viên EU đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ lập trường của Washington. Bộ trưởng Tài chính Thụy Điển Elisabeth Svantesson gọi các cảnh báo thuế của Mỹ là “vô lý”, trong khi các quan chức Pháp và Đức nhấn mạnh châu Âu sẽ không chấp nhận việc bị đe dọa hay ép buộc bằng các biện pháp thương mại đơn phương.

Tuy vậy, nhiều lãnh đạo EU cũng bày tỏ lo ngại rằng căng thẳng thuế quan kéo dài có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến các mối quan hệ kinh tế và chính trị lâu năm giữa hai bờ Đại Tây Dương. Vì thế, Brussels khẳng định dù sẵn sàng đáp trả nếu cần thiết, ngoại giao và đối thoại vẫn là con đường ưu tiên để giải quyết bất đồng với Washington trong vấn đề Greenland và các tranh chấp thương mại liên quan.

