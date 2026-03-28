Máy bay không người lái giá rẻ làm thay đổi luật chơi chiến tranh hiện đại

Các loại drone tấn công giá rẻ đang làm thay đổi cục diện chiến tranh trên không, buộc các cường quốc phải chi hàng triệu USD để bắn hạ những mục tiêu chỉ tốn vài chục nghìn USD mỗi chiếc.

Trong những năm gần đây, các loại máy bay không người lái (drone) tấn công giá rẻ đang làm thay đổi “luật chơi” trên không. Chúng giúp các quốc gia có ngân sách hạn chế vẫn có thể phản công hiệu quả, đồng thời khiến chi phí phòng thủ của các cường quốc tăng vọt.

Một ví dụ điển hình là drone Shahed của Iran, có chi phí sản xuất ước tính từ 20.000–50.000 USD, trong khi một tên lửa đánh chặn Patriot của Mỹ, vốn tiêu diệt tên lửa đạn đạo, có giá khoảng 4 triệu USD. Nghĩa là với số tiền mua một tên lửa Patriot, Mỹ có thể sản xuất hơn 100 chiếc drone tấn công.

Các drone hiện đại, như Lucas của Mỹ và Shahed của Iran, đều có thiết kế tương tự: mũi khí động học, hai cánh phụ cho cơ động, và động cơ cánh quạt phía sau để tránh phát hiện nhiệt. Chúng hoạt động một chiều, nên nếu bị bắn hạ, người điều khiển vẫn an toàn và chi phí thay thế thấp.

Iran hiện sản xuất drone với số lượng lớn, ước tính 10.000 chiếc mỗi tháng, và đã triển khai chúng với quy mô lớn trong các chiến dịch nhằm vào Israel và các nước vùng Vịnh thời gian gần đây. Chiến thuật này dựa trên số lượng thay vì độ chính xác, nhằm làm quá tải hệ thống phòng không đối phương.

Mỹ từng triển khai các máy bay chiến đấu và ném bom đắt tiền, như trong chiến dịch Epic Fury phối hợp với Israel chống Iran. Nhưng trước sức mạnh số lượng drone giá rẻ, Washington buộc phải thích ứng. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth từng ra lệnh cắt giảm thủ tục để đẩy nhanh triển khai các drone nhỏ như Lucas.

Đồng thời, quân đội đang phát triển công nghệ mới để đối phó drone giá rẻ, từ thiết bị gây nhiễu điện tử, drone đánh chặn đến laser công suất cao. Tuy nhiên, phần lớn công nghệ này vẫn chưa sẵn sàng, và thách thức là làm sao phát triển đủ nhanh và rẻ để theo kịp tốc độ tấn công của drone.

Sự xuất hiện của các drone tấn công giá rẻ đang làm tấn công trở nên rẻ hơn, nhưng phòng thủ ngày càng đắt đỏ, đặt ra những câu hỏi lớn về chi phí và chiến lược trong chiến tranh hiện đại.

Bích Hồng

Nguồn: Reuters