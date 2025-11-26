Không phận Romania bị UAV đe dọa - NATO xuất kích

Ngày 25/11, NATO đã điều động máy bay chiến đấu từ Đức và Romania sau khi một máy bay không người lái (UAV) tiến sâu kỷ lục vào không phận Romania, làm dấy lên căng thẳng trên sườn đông Liên minh.

NATO điều động máy bay chiến đấu từ Đức và Romania sau khi UAV tiến sâu kỷ lục vào không phận Romania. Ảnh: Reuters

Vụ việc xảy ra dọc biên giới phía đông nam của Romania với Ukraine. Bộ Quốc phòng Romania ban đầu triển khai hai tiêm kích Eurofighter của Đức thực hiện nhiệm vụ tuần tra không phận, sau đó hai F-16 của Romania được điều động khi radar phát hiện một drone thứ hai tiến sâu vào lãnh thổ.

Bộ trưởng Quốc phòng Romania, Ionuț Moșteanu, cho biết các UAV xâm nhập trong điều kiện ban ngày, lần đầu tiên xảy ra với loại xâm nhập này, và đã tiến hơn 100 km vào sâu trong không phận Romania. Các phi công NATO gần như có thể tấn công nhưng kiềm chế để tránh gây thiệt hại dân sự trên mặt đất.

Các mảnh vỡ của UAV được tìm thấy trên lãnh thổ Romania không mang chất nổ, và chính phủ mô tả vụ việc là “một sự khiêu khích mới của Nga” nhắm vào nước này.

Romania có đường biên giới dài khoảng 400 dặm với Ukraine, phần lớn chạy dọc theo sông Danube. Bộ Quốc phòng Romania cho biết sau lần xâm nhập đầu tiên tại hạt Tulcea, UAV đã đi vào hạt Galati và theo radar dường như hướng về hạt Vrancea, khu vực không giáp biên giới trực tiếp với Ukraine.

Người dân tại các hạt bị ảnh hưởng đã được cảnh báo tạm thời tìm nơi trú ẩn trong khi lực lượng không quân theo dõi xâm nhập. Cảnh báo sau đó được dỡ bỏ khi mối đe dọa được đánh giá là đã được kiểm soát.

Trong chuyến thăm Căn cứ Không quân Mihail Kogălniceanu gần Biển Đen, Tư lệnh Quân đội Mỹ tại châu Âu và châu Phi, Christopher Donahue, thông báo sắp triển khai khả năng đánh chặn UAV mới tại Romania.

Vụ xâm nhập lần này tại Romania tiếp tục cho thấy mô hình các UAV xâm nhập và mảnh vỡ rơi gần lãnh thổ NATO trong bối cảnh các cuộc tấn công lớn của Nga vào Ukraine. Trong những tháng gần đây, căng thẳng ở sườn đông NATO đã gia tăng, khiến các quốc gia láng giềng, trong đó có Ba Lan, thúc giục liên minh tăng tốc các biện pháp phòng thủ chống drone.

Bích Hồng

Nguồn: Aerotime