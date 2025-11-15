“Mắt thần” góp phần giữ vững an ninh khu dân cư

Với 33.060 mắt, các “camera an ninh hộ gia đình” đã bao phủ hầu khắp các tuyến đường, các khu dân cư trên địa bàn phường Hạc Thành. Hệ thống camera hộ gia đình không chỉ giúp người dân nâng cao ý thức trong bảo quản tài sản mà còn được xem là “mắt thần” hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an trong công tác phòng ngừa tội phạm và xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự.

Đường Nguyễn Trãi, phố Phú Thọ 1 - địa bàn được chọn làm điểm thực hiện Đề án “Camera an ninh hộ gia đình”.

Phố Phú Thọ 1, phường Hạc Thành có hơn 360 hộ dân thì có tới 85% số hộ đã lắp camera an ninh gia đình. Đây là phố được chọn làm điểm để rút kinh nghiệm trước khi nhân rộng ra các tổ dân phố khác.

Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố Phú Thọ 1 Nguyễn Hữu Lô cho biết: "Thực hiện Đề án “camera an ninh hộ gia đình” do Ủy ban MTTQ phường triển khai, chúng tôi đã thành lập ban vận động để tuyên truyền, vận động các gia đình tự bỏ kinh phí lắp camera. Đồng thời, tiến hành khảo sát, đánh giá tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông tại từng tuyến đường trong phố để kêu gọi hỗ trợ kinh phí lắp đặt camera an ninh ở những vị trí trọng yếu hoặc hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn không có khả năng lắp đặt camera nhằm mở rộng độ bao phủ".

Chị Lê Thị Thảo ở phố Phú Thọ 1 chia sẻ: "Dù không kinh doanh nhưng gia đình tôi vẫn lắp camera trước nhà. Tôi thấy, việc lắp đặt đồng loạt hệ thống “camera an ninh hộ gia đình” đem lại hiệu quả rất tích cực, bởi ngoài bảo quản tài sản của gia đình, các camera còn có tác dụng rất tốt trong phòng chống tội phạm, nhất là tội trộm cắp tài sản, giúp người dân chúng tôi yên tâm hơn khi vắng nhà".

Đề án “Camera an ninh hộ gia đình” được Ủy ban MTTQ TP Thanh Hóa cũ triển khai trước khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Sau khi sáp nhập 11 phường cũ thành phường Hạc Thành, Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình này. Đến nay, các hộ dân trên địa bàn phường đã lắp được 33.060 mắt camera an ninh, với tổng kinh phí trên 35 tỷ đồng.

Khi chưa có hệ thống camera, lực lượng công an phải đi tìm manh mối, điều tra vụ việc mất nhiều thời gian. Từ khi có camera gia đình, hình ảnh các đối tượng, phương tiện đi qua truy xuất dễ dàng nên việc xử lý các vụ việc cũng nhanh hơn. Thông qua trích xuất hệ thống “camera an ninh hộ gia đình”, lực lượng công an đã phát hiện hơn 500 vụ việc liên quan đến trộm cắp tài sản, an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường...; bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm phục vụ công tác điều tra các vụ án. Ngoài ra, thông qua hệ thống camera hộ gia đình, công an phường đã ngăn chặn, giải tán nhiều trường hợp tập trung đông người, có nguy cơ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Điển hình như tháng 7/2025, Công an phường Hạc Thành đã tiếp nhận vụ trộm cắp tài sản do các đối tượng tỉnh ngoài thực hiện hành vi. Sau khi tiếp nhận thông tin, qua trích xuất hình ảnh từ camera của các gia đình, Công an phường đã điều tra, làm rõ, bắt giữ các đối tượng này và xử lý theo quy định của pháp luật. Cũng trong thời gian qua, một số đối tượng thanh, thiếu niên sử dụng xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm, mang theo hung khí gây rối trật tự trên địa bàn phường. Công an phường đã trích xuất camera khu vực nhà dân, bắt giữ, xử lý 2 nhóm đối tượng từ khu vực huyện Triệu Sơn và Thọ Xuân cũ xuống địa bàn phường gây rối trật tự công cộng.

“Camera an ninh hộ gia đình” là mô hình có tác dụng rất tốt trong công tác phòng ngừa tội phạm, bởi khi người vi phạm nhìn thấy camera ở khắp nơi buộc họ phải chấp hành pháp luật tốt hơn. Mặt khác, qua hệ thống camera giúp lực lượng công an chuyển hóa hình ảnh thành tài liệu và chứng cứ để xử lý nhanh các vụ việc, nhất là các vụ trộm cắp tài sản và các vụ việc vi phạm pháp luật xảy ra trên đường phố. Với ý nghĩa đó, trong thời gian tới UBND phường sẽ phối hợp với Công an phường tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Camera giám sát an ninh trật tự” để lắp đặt thêm ở các vị trí trọng yếu, các điểm phức tạp về an ninh trật tự, đồng thời tích cực vận động các gia đình chưa có camera lắp đặt để phủ sóng toàn bộ các địa bàn dân cư.

Hạc Thành là phường trung tâm của tỉnh. Cùng với phát triển mạnh về kinh tế - xã hội, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường cũng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Vì vậy, việc thực hiện Đề án “Camera an ninh hộ gia đình” là hết sức cần thiết và ý nghĩa, không chỉ phát huy được vai trò tự quản của người dân, mà còn giúp lực lượng công an phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm. Đây cũng là sợi dây liên kết giúp mối quan hệ giữa lực lượng công an và quần chúng Nhân dân ngày càng bền chặt, tạo sức mạnh tổng hợp để giữ vững an ninh trật tự, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của phường phát triển.

Bài và ảnh: Minh Khôi