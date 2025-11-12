Malaysia khẳng định ủng hộ tiến trình hòa bình Thái Lan - Campuchia bất chấp căng thẳng biên giới

Malaysia nhấn mạnh sẽ tiếp tục hỗ trợ tiến trình hòa bình giữa Thái Lan và Campuchia, bất chấp căng thẳng mới nổ ra sau vụ nổ mìn khiến một số binh sĩ Thái Lan bị thương và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tuyên bố chấm dứt thỏa thuận hòa bình bốn điều khoản với Campuchia.

Tướng Tan Sri Mohd Nizam Jaffar, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Malaysia khẳng định ủng hộ tiến trình hòa bình Thái Lan -Campuchia. Ảnh: The Sun

Tướng Tan Sri Mohd Nizam Jaffar, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Malaysia, ngày 11/11 cho biết, quan điểm của nước này là đảm bảo tiến trình hòa bình không bị gián đoạn, vì tầm quan trọng của nó đối với ổn định khu vực. Ông nói: “Chúng tôi hiểu sẽ có một ‘giai đoạn làm nguội’ để hai bên đánh giá tình hình hiện tại. Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng vấn đề này có thể được giải quyết sớm, đặc biệt khi Nhóm Quan sát ASEAN (AOT) đang tham dự cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan”.

Ông Nizam nhấn mạnh mặc dù đây là vấn đề song phương giữa Thái Lan và Campuchia, các nước ASEAN cũng có trách nhiệm chung trong việc hỗ trợ lẫn nhau. Hiện AOT chưa được phép tiếp cận hiện trường vụ nổ, cách biên giới khoảng 40 km, và nếu khủng hoảng tái diễn, AOT sẽ được triển khai lại tại Phnom Penh và Bangkok để đảm bảo các hoạt động hòa bình có thể nối lại.

Trong khi đó, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim nhấn mạnh Malaysia chỉ đóng vai trò điều phối, không áp đặt điều kiện nào, nhằm đảm bảo tiến trình đàm phán diễn ra suôn sẻ.

Xe quân sự đỗ gần biên giới Thái Lan-Campuchia tại tỉnh Surin, Thái Lan vào ngày 3/11/2025. Ảnh Anadolu.

Diễn biến căng thẳng bùng lên sau khi Thái Lan công bố việc đình chỉ tất cả các thỏa thuận với Campuchia sau vụ nổ mìn tại biên giới. Vụ việc xảy ra tại tỉnh Sisaket, khi một quả mìn loại PMN-2 phát nổ trong lúc binh sĩ Thái Lan tuần tra, khiến bốn người bị thương, trong đó một binh sĩ mất chân phải. Sau vụ việc, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tuyên bố chấm dứt thỏa thuận hòa bình bốn điều khoản với Campuchia, khẳng định quyền chủ quyền và quyền tự quyết của Thái Lan.

Vụ nổ này diễn ra sau các căng thẳng biên giới giữa Thái Lan và Campuchia hồi tháng 7, và làm dấy lên lo ngại về sự gián đoạn trong tiến trình hòa bình khu vực, vốn được thúc đẩy bởi Hiệp định Hòa bình Kuala Lumpur, ký giữa Thủ tướng Thái Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Campuchia Hun Manet, có chứng kiến của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 26/10 tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 47.

Bích Hồng

Nguồn: Malaymail, Asianews.